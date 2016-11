Slik snakker du med barna om overgrep

Mange foreldre vegrer seg for å snakke med barna om overgrep. Men det mener eksperter er en stor tabbe.

Godt nettvett For barn og unge *Snakk med venner og andre voksne du stoler på om dine opplevelser og erfaringer relatert til nettbruk. *Lær deg å blokkere mennesker du synes er ekle, og si ifra til en voksen du stoler på om du opplever noe ubehagelig. *Avtaler du å møte noen, ikke møt hverandre hjemme. Møt hverandre på et offentlig sted med mennesker rundt. *Om du blir utsatt for overgrep eller andre ubehagelige opplevelser, fortell det til en voksen du stoler på og få hjelp. For foreldre *Vis interesse for hvem barna dine har kontakt med på ulike nettsteder og apper. *Lær barna å ta forholdsregler spesielt på apper som Tinder. Vurder om barnet er modent nok til å være på en sjekkearenasom er ment for voksne. *Få barna til å forstå at folk ikke alltid er dem de utgir seg for å være. *Gjør barnet trygt på at det kan komme til deg om det opplever noe ubehagelig. Støtt barnet selv om du selv mener det har gjort noe dumt, for mange barn er redde for å si ifra fordi frykter at foreldrene skal bli sinte. Kilde: Redd Barna

Overgrepssaken der flere pedofile nettverk med utspring i Hordaland har blitt avslørt, har rystet en hel nasjon. Hele 51 personer er siktet i saken, og nyheten har blitt bredt dekket i media.

Men hvordan snakker men egentlig med barn om overgrep?

– Det viktigste er at man faktisk snakker om det med barna. Vi mener at alle skoler og barnehager må øve på å snakke om tema, selv om det er vanskelig. Hvis man ikke gjør det, vil heller ikke barn får en forståelse av hva som er lov og ikke lov, sier Ane Aamodt i Redd Barna.

Se etter atferdsendringer



Aamodt har ledet kampanjen «Jeg er her», som skal være med å forebygge seksuelle overgrep mot barn.

I arbeidet oppdaget Aamodt at voksne kvier seg for å snakke om tematikken med barn. I en undersøkelse gjort av Redd Barna i fjor, svarte hele 40 prosent at de mente det var skadelig å snakke med barn om seksuelle overgrep.

– Dette er et urovekkende tall. Voksne tenker at man setter griller i hodene på barna ved å snakke om dette, men i stedet fortsetter det å være taust om seksuelle overgrep. Man trenger å snakke om det slik at barn forstår hva som er rett og galt, og hva som er trygghet.

– Hvordan kan man gjøre det?

– Man kan for eksempel snakke om gode og vonde hemmeligheter, og at ingen skal gjøre noe med kroppen din som du selv ikke vil eller ønsker. Samtidig er det viktig at man plukker opp signaler som at barnet enten blir mer stille, mer utagerende eller slutter å spise. Da er det voksnes oppgave å stille spørsmål – barn vil ikke nødvendigvis fortelle om de ikke blir spurt, sier Aamodt.

SNAKK MED BARNA: Det råder professor Grete Dyb foreldre å gjøre når overgrepssaker dukker opp i media. Foto: Privat

– For mye fokus på overgriperen



Professor og spesialist i barnepsykiatri, Grete Dyb, påpeker at det er viktig at barn vet hva de skal beskytte seg mot.

– Når en sak som denne i Bergen kommer opp snakker man mye om hvordan man skal forstå overgriperen og at dette har skjedd. Og det er sørgelig. For det er jo ikke det som er viktig, det er barna som har vært utsatt for overgrep, og alle de andre barna som hører om det. Og de må forstå hva de skal beskytte seg mot, sier Grete Dyb, som er tilknyttet Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress.

Hun har forståelse for at det er vanskelig å snakke med barn om at voksne kan gjøre grusomme ting.

– Men det som er viktig er at man forteller hva som er lov og ikke lov. At voksne ikke skal få ta den på tissen, eller at de heller ikke skal gjøre det med voksne som ber dem om det, sier Dyb og legger til:

– Det er egentlig ikke vanskelig å forklare et barn, men likevel avskyr mange voksne det som pesten. Det mener jeg er en stor feil.

– Hva kan foreldre gjøre, i tillegg til å snakke med barna sine om overgrep?

– I våre dager må man være på vakt hvordan barna bruker internett. Det er den absolutt den nye arenaen, og her er det viktig at foreldrene følger med. Opplever man at barna er engstelige angående nett eller sosiale medier burde man ta det opp. Vis omsorg, at du vil snakke om det og at du bryr deg – det er det aller viktigste. Barn merker veldig fort om det er en mottager som er klar til å ta imot det de bærer på.

