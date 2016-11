Slik rullet politiet opp pedofili-nettverkene

Hver gang politiet tar en ny mistenkt for deling av overgrepsbilder, finner de spor som bringer dem til nye gjerningsmenn.

Det er en av metodene som virkelig har gitt uttelling for politiet i Bergen under opprullingen av «Operasjon Dark Room». Også andre politidistrikt bruker den samme metodikken.

– Vi arbeider annerledes enn vi gjorde for noen år siden. Da tok man opptelling av bilder og videoer, nå ettergår vi i større del delingsaspektet av sakene, og leter etter identiteten til andre som har utvekslet overgrepsbilder, sier politiadvokat Kristine Kiær ved politiet i Romerike.

Finner stadig flere



De mottok fire saker fra Bergen, der menn i deres distrikt hadde utvekslet filer med menn i Hordaland.

– Vi har nå fire saker under aktiv etterforskning, og disse fire sakene har gitt oss ytterligere 34 tidligere ukjente brukeridentiteter på personer vi søker å identifisere, sier Kiær.

I Romerike har man også satt ned en egen etterforskningsgruppe for å kunne gå gjennom materialet raskt og finne flere mistenkte. Hovedmålsetningen er som alltid å stanse eventuelle overgrep, men politiet håper også at man kan begrense deling av overgrepsbilder.

– Det er mange bilder og videoer vi ser som går igjen ofte. Det er også viktig for de fornærmede at vi forsøker å stanse delingen, sier Kiær.

Over 5500 brukernavn



Så langt har politiet registrert over 5500 ulike kontoer og brukernavn knyttet til nedlasting og deling av overgrepsbilder. Disse ligger tilgjengelig for alle i politiet gjennom sentrale register.

Analysene av disse gjør at politiet mener de fleste kontoene tilhører nordmenn. Det såkalte «Operasjon Dark room» har ført til siktelser mot 51 personer så langt.

– Flere av gjerningspersonene har flere brukeridentiteter og opererer på flere nettforum. De siktede har hatt utstrakt kontakt, flere også gjentatt kontakt over tid. Hvor mange kontakter hver enkelt har hatt varierer, sier politiadvokat Janne Ringset Heltne ved bergenspolitiet.

Laster ned anonymt



Mange av mennene har først møtt hverandre på det såkalte mørke nettet, der det er mye lettere å skjule identiteten sin gjennom avanserte anonymiseringsverktøy.

Også på det anonyme systemet Tor, lenge har vært kjent som nærmest ugjennomtrengelig, har politiet de siste årene klart å identifisere enkeltbrukere, og stenge nettsteder.

– Uten å spekulerer for mye, ser det ut som om anonymisering og en forholdsvis lav oppdagelsesrisiko har gjort at omfanget at denne type straffbare handlinger har blitt så stort. Vi er glad for at økt fokus på dette saksfeltet kan bidra til forebygging og at politiets arbeid gjør at oppdagelsesrisikoen er større, sier Heltne.

