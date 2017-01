Slik forklarer Eirik Jensen sentrale bevis

OSLO TINGHUS (VG) Korrupsjon- og narkotiltalte Eirik Jensen (59) endret forklaring om sentrale bevis: Det oppussede badet og en forsvunnet telefon.

Tips oss 2200 22 00 00 00

2200@vg.no

Forklaringen den tidligere politilederen ga i Oslo tingtrett tirsdag, var en annen enn den han tidligere har gitt i avhør med Spesialenheten for politisaker.

Jensen erkjente å ha gitt feil opplysninger om bilag knyttet til oppussingen av et bad på småbruket på Romerike, hvor han bodde fra 2005 til 2010.

– Jeg har tidligere sagt at jeg mottok noen kvitteringer fra en håndverker. Men kvitteringene om rørleggerarbeidet, fikk jeg av Gjermund Cappelen. Dette ble lagt inn i en mappe som ble funnet hjemme hos min tidligere samboer. Der tok jeg feil, og beklager det, sier Eirik Jensen.

VG Direkte: Det siste fra rettssaken her

Narkokriminelle Gjermund Cappelen har tidligere forklart at det var han som betalte for materialer og oppussingsarbeidet av badet, som sto ferdig i begynnelsen av 2006.

Ifølge VGs opplysninger har Spesialenheten funnet Cappelens fingeravtrykk på kvitteringene. Det skal også være en håndskrevet kvittering som Cappelen sier det er han som er skrevet og signert med en oppdiktet person «Frank Olsen».

Det vil bli bevisføring om dette senere i rettssaken.

Se bilder og les om bevisene rundt badet.

BADET: Spesialenheten for politisaker mener det var Gjermund Cappelen som betalte for dette badet, som i 2006 sto ferdig i småbruket hvor Eirik Jensen bodde. Foto: Privat

Derfor kastet han mobiltelefon

Fra tiltaleboksen forklarte Jensen at grunnen til at han forklarte seg annerledes i avhørene med Spesialenheten, skyldtes påkjenningen av å sitte varetektsfengslet og isolert i Kongsvinger fengsel våren 2014.

– Jeg var depressiv og lei meg. Isolasjon i 24 timer i døgnet, ikke kontakt med en kjeft. Det er ikke unaturlig at man glipper på en del ting i den situasjonen, sier Jensen.

Les også: – Jobbet med topphemmelig prosjekt

Jensen satt varetektsfengslet fra februar til mai i 2014. Spesialenheten gjennomførte syv avhør av ham i denne perioden.

Den tidligere politilederen forklarte også hvorfor han kastet en mobiltelefon noen uker etter at Cappelen ble pågrepet.

– Den telefonen jeg kommuniserte med Cappelen på, den er borte. Det kan jo synes at jeg har forsøkt å fjerne bevis. Det er en rutine som alle informantbehandlere gjør. Simkort knekkes og telefoner kastes.

Det er så langt ikke kjent om viktig informasjon om kommunikasjonen mellom Jensen og Cappelen er gått tapt, fordi mobiltelefonen er borte.

– Det var ren rutine for meg. Jeg har brukt masse telefoner. Grunnen til at denne fikk leve over tid, var fordi jeg trodde det jeg holdt på med var legitimt, sier Jensen.

Jensen hevder at den aktuelle mobiltelefonen ble kastet før han fikk vite at Cappelen ble pågrepet.

– Nær kollega fortalte om Cappelen-pågripelse

I sin frie forklaring tidfestet han ikke nøyaktig når han fikk vite om pågripelsen av Cappelen.

– Jeg fikk vite det av min kollega Roger Stubberud, sier Jensen.

«PURK ELLER SKURK?»: Her tar tiltalte Eirik Jensen plass i tiltaleboksen i Oslo tingrett tirsdag. NRK-reporter Runar Jørstad, som lager podcast om den tidligere politilederen, følger med. Foto: Tore Kristiansen , VG

Stubberud var tidligere seniorrådgiver i Oslo politidistrikt, og har jobbet tett med Jensen. De har blant annet skrevet to omfattende rapporter om metodebruk i politiet og kriminalitetsbildet i hovedstaden.

Den tidligere politilederen forklarte også at han har søkt opp nyhetssaker om Cappelen etter at han fikk vite om pågripelsen.

Tirsdag startet Jensen sin såkalte frie forklaring. 59-åringen startet med å fortelle om sitt liv og politikarriere, samt hvordan etterforskningen og mediedekningen har preget ham og de som står ham nær.

Deretter gikk han over til å forklare seg om det som skal være et topphemmelig prosjekt, som sentrale politiledere i Oslo politidistrikt ikke har kjennskap til. Ifølge Jensen var dette prosjektet nasjonalt og «top security».

Første gang Jensen møtte narkokriminelle Cappelen skal ha vært i et avhør i mars 1993. Cappelen var da pågrepet i en mindre narkotikasak. Senere ble det tettere kontakt mellom de to.

Onsdag vil Jensen forklare seg spesifikt om sitt forhold til Cappelen.

De kodede SMS-ene – «blomsterspråk»

Jensen brukte også første del av sin forklaring til å vise til et utdrag av SMS-kommunikasjonen han har hatt med Cappelen. Dette ble brukt som eksempel til å forklare det såkalte «blomsterspråket», de kodede tekstmeldingene.

– Det er vanlig å ha slik kommunikasjon med kilder og informanter. Når det snakkes om «vær» så betyr det «Hvordan er situasjonen? Hvordan står det til?». Og «sol» brukes alltid om noe positivt i vår kommunikasjon, sier Jensen.

Den tidligere politilederen forklarte seg også om det siste møtet med Cappelen – 19. desember 2013, samme dag som den narkokriminelle mannen ble pågrepet.

– Det var et ubehagelig og søkende møte. Han skulle ha ut informasjon, og det har han ikke fått. Jeg har ikke orket å lese et saksdokument før den siste måneden. Det er ikke riktig at jeg ikke har meddelt hva dette møtet handlet om. Det ble viderebrakt informasjon om møtet til en-to personer, analytikere, i politiet, sier Jensen.