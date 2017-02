Skulle selge bilen på Finn.no – sitter igjen med et bilvrak

Dømt

I følge Østlandsposten erkjente 31-åringen skyld i retten, da han møtte for å vitne i saken mot 24-åringen i Larvik tingrett onsdag. 31-åringen fortalte han at han hadde lært opp 24-åringen til slike bedragerier og at de gjorde det sammen.

– Jeg får folk til å tro at de snakker med min regnskapsfører. Det gjør folk litt tryggere på at det er seriøst, forklarte 31-åringen, om hvordan han går fram når han lurer vanlige folk til å betale ut forskudd og penger for gjenstander de kjøper på nett.

31-åringen er dømt til fengsel i halvannet år for en rekke bedragerier, inkludert lureriet av Joachim Lian, og for trafikkulykken som skjedde dagen etter.

Aktor nedla påstand om at 24-åringen skal fengsles i ett år, blant annet fordi han er stanset fem ganger for kjøring i pille-/narkorus. Advokaten ønsker frifinnelse på de fleste tiltalepunktene.

Dommen mot 24-åringen har ikke falt.