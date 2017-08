Skoleelev døde etter voldsepisode: – Voldssiktet (18) kan løslates

I sommerferien døde eleven (16) som ble slått ned utenfor Holmlia skole i juni. Nå kan mannen (18) som er siktet for grov kroppsskade bli løslatt fra varetekt.

Det var om ettermiddagen 12. juni i år at politiet fikk melding om at skoleelev (16) var blitt slått ned utenfor Holmlia skole i Oslo og innlagt på barneintensiv på Rikshospitalet. Etter én drøy måned i kunstig koma døde 16-åringen.

Politiet mener at en 18 år gammel mann oppsøkte 16-åringen utenfor skolen og slo ham ned. Den unge skoleleven fikk deretter hjerteinstans, ifølge et informasjonsskriv fra Holmlia skole.

Dagen etter voldsepisoden ble 18-åringen pågrepet av politiet, og siktet for grov kroppsskade.

Siktede var ikke elev ved skolen, men politiets etterforskning har avdekket at han kjente til den 16 år gamle skoleeleven fra tidligere. Begge er norske statsborgere.

Den 18 år gamle mannen har sittet i varetekt siden hendelsen, men torsdag besluttet Oslo tingrett at fengslingsvilkårene ikke lenger var oppfylt, og at han derfor skal løslates.

Ifølge kjennelsen, mener tingretten at det «ikke er sannsynlighetsovervekt for at siktede har hatt forsett om å skade fornærmede.». I tillegg er retten i den forståelse av at 18-åringen slo fornærmede med knyttet hånd, men at man ikke kan legge til grunn at slagene var spesielt harde.

– Når det gjelder selve kroppskrenkelsen, viser retten til siktedes erkjennelse i avhør, står det i kjennelsen.

Den voldssiktede 18-åringens forsvarer, advokat Øyvind Bratlien, er tilfreds med rettens avgjørelse.

– Det er en veldig grundig begrunnelse hvor retten går gjennom alle de viktige bevisene i saken, og de finner da at det ikke er riktig at han sitter i varetekt, sier 18-åringens forsvarer, advokat Øyvind Bratlien, til VG.

Politiet har anket avgjørelsen og bedt om oppsettende virkning, noe som betyr at 18-åringen blir sittende i varetekt inntil lagmannsretten har behandlet anken.

Forsvarsadvokaten var torsdag ettermiddag i møte med siktede i fengselet.

– Han sier at han er veldig lettet over beslutningen og oppfatter at han blir trodd – samtidig som han tenker på det tragiske utfallet som saken har fått, og at det fortsatt berører ham, sier Bratlien.

Oslo tingrett mener også at forholdet som 18-råingen med skjellig grunn kan siktes for, er av langt mindre alvorlig grad enn det politiets siktelse omfatter.

– Ved domfellelse mener retten at siktede risikerer en fengselsstraff på mellom 45 dager og fem måneder ubetinget fengsel. (...) Siktede har nå utholdt over 60 dager i varetekt, og etter rettens er det nå fare for oversoning, står det i kjennelsen.