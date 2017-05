Skjøt seg selv i foten og skyldte på andre – må møte i retten

En 36 år gammel tidligere vekter fra Litauen må mandag møte i Oslo tingrett, tiltalt for falsk anmeldelse og trusler.

Mannen var vekter på Universitetet i Oslo (UiO) da han sommeren 2015 varslet politiet om at han var skutt mot av ukjente gjerningsmenn som hadde løpt fra stedet og etterlatt seg en bombeetterligning utenfor et av byggene på UiO.

Bombegruppen ble tilkalt, PST og Kripos involverte seg, Justis- og beredskapsdepartementet styrket beredskapen og Universitetet i Oslo (UiO) sendte alle hjem, stengte av området en halv dag og satte krisestab. I tillegg ble det innført flyforbudssone over Blindern.

Saken snudde fullstendig

Politiet fant en jakke som de «satt i forbindelse med hendelsen og personene» og mente vekteren trolig var skutt mot av et finkalibret våpen. Seksjon for volds- og seksualforbrytelser i Oslo politidistrikt etterforsket saken som et drapsforsøk.

36-åringen ble selv sendt til sykehus og gjentok sin forklaring overfor politiet.

PÅ STEDET: Politiet rykket ut med store mannskaper 5. august i fjor etter melding om skyting og en mulig bombe på Universitet i Oslo på Blindern i Oslo. Her gis det informasjon til et politilag. Foto: Fredrik Solstad , VG

Så snudde saken helt. Dagen etter siktet politiet vekteren for falsk forklaring. De mente det var han selv som hadde avfyrt skudd og utplassert gjenstanden.

Mandag skal litaueren altså forklare seg i Oslo tingrett. Han er tiltalt for fire forhold: Falsk anmeldelse, misbruk av nødsignal, besittelse av en startpistol og trusler. Det siste fordi han utplasserte bomben.

Fryktet å miste jobben

Ifølge Dagbladet forklarte mannen i politiavhør at han kastet fra seg gjenstanden han hadde i bilen i panikk og hadde forvekslet den med sin egen matpakke.

Han har også sagt at han ønsket å teste startpistolen og påførte seg selv en skade ved et uhell. Av frykt for å miste jobben fant han derfor på historien om at han var blitt beskutt av to menn.

Oslo-politiets stabssjef Johan Fredriksen sa til NTB at gjenstanden, som ble funnet nær Apalveien og kjemibygningen, var laget av flere av de samme delene som brukes for å lage bomber.

Det er satt av to dager til saken.

Kilde: NTB/VG