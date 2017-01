Skjeggete Breivik viste nazi-hilsen

SKIEN (VG) Også denne gang startet massedrapsmannen med å vise nazihilsen i rettssalen.

Like før klokken 12.45 kom Anders Behring inn i den provisoriske rettssalen, som er satt opp i gymsalen til Skien fengsel.

Akkurat som tidligere, er den drapsdømte terroristen kledd i sort dress og slips. Han håndhilste på forsvarerne sine, før han reiste høyrearmen i en ny hitlerhilsen. Han har grodd helskjegg siden forrige rettsrunde.

– Vi la merke til at du reiste armen og ga en hilsen. Det er krenker rettens verdighet og virker forstyrrende, så det ønsker jeg ikke at du gjør igjen, sier lagdommer Øystein Hermansen.

Breivik begynte på et svar til dommeren, men ble avbrutt. Det var ikke mulig å høre hva han sa før Hermansen avbrøt.

– Jeg ønsker ikke å høre noe fra deg nå, sa lagdommeren.

KOMMENTAR: Norges høyest prioriterte fange

Vant i tingretten



Det var i april i fjor at Breivik vant frem i tingretten for deler av sitt søksmål mot staten. Han er idømt en forvaringsstraff på 21 år, med en minstetid på ti år for bombeangrepet mot regjeringskvartalet i Oslo og massedrapet på Utøya den 22. juli 2011. 77 mennesker ble drept i terrorangrepene.

Siden han ble dømt, har Breivik sonet på det som kalles «særlig høyt sikkerhetsnivå» ved Ila fengsel og forvaringsanstalt og Telemark Fengsel, avdeling Skien.

Der soner massedrapsmannen isolert og uten kontakt med andre enn ansatte og profesjonelle besøkende og med streng brevkontroll.

Breivik vant mot staten: Les hele dommen her

Oslo tingrett ga Anders Behring Breivik medhold i at deler av soningsforholdene på Ila og i Skien fengsel innebar brudd på menneskerettighetenes forbud mot umenneskelig og nedverdigende behandling, mens staten ble frikjent for påstandene om at kriminalomsorgen krenker Breiviks rett til privatliv.

** For omfattende og langvarig isolasjon uten god nok begrunnelse og for lite hensyn til hans mentale sårbarhet, var hovedårsaken til at soningen ble stemplet som umenneskelig.

** For omfattende bruk av nakenransakelser, håndjernpåsettelser, nattlig vekking og ulike kontroller, i særlig de første årene av soningen, innebar i sum en nedverdigende behandling av Breivik, ifølge dommen.