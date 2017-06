Skal avhøre nye vitner i jakten på Birgitte Tengs' drapsmann

Politiet i Sør-Vest har i over seks måneder sammen med Kripos etterforsket den uløste drapsgåten på Karmøy. Nå skal nye vitner inn til avhør om hva som skjedde med Birgitte Tengs 6. mai 1995.

– Nå er vi en fase hvor vi identifiserer personer vi ønsker å avhøre. Vi skal på et tidspunkt foreta avhør av vitner som har vært inne til avhør tidligere, men også av nye vitner, som ikke tidligere har vært inne til avhør før, sier politiadvokat i Sør-Vest politidistrikt, Lars Ole Berge, til VG.

7. desember i fjor meddelte politidistriktet at de på nytt sammen med Kripos ville etterforske Birgitte Tengs-drapet fra 1995. Da hadde Kripos' spesialgruppe for uoppklarte, alvorlige saker sett på drapsgåten fra Karmøy i ett år.

Konklusjonen var at saken hadde potensial for oppklaring, men at et gjennombrudd ikke var nært forestående. Man hadde ikke et DNA-treff eller en konkret mistenkt etterforskningen skulle rettes mot.

– Er troen på oppklaring styrket siden desember?

– Så lenge vi etterforsker saken, så mener vi at det er potensial for oppklaring, svarer Berge.

FUNNSTED: Birgitte Tengs (17) ble funnet drept nær hjemmet sitt på Karmøy 6. mai 1995 Foto: Geir Øverland , VG

Mer aktiv fase

Nå har Sør-Vest politidistrikt etterforsket drapet på 17 år gamle Birgitte i over seks måneder.

Tengs-drapet Birgitte Tengs (17) ble funnet drept nær hjemmet sitt på Karmøy 6. mai 1995.



To år senere ble Tengs' da 19 år gamle fetter dømt for drapet på sin kusine.

Fetteren anket og ble året etter frikjent i lagmannsretten, men han ble samtidig dømt til å betale Tengs' foreldre oppreisning i en sivil sak, der det gjelder andre beviskrav. Erstatningskravet er senere ettergitt, men dommen står ved lag.

Fetteren har flere ganger forsøkt å få saken gjenopptatt, uten hell.

Den europeiske menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg dømte i 2003 den norske staten til å betale erstatning til fetteren fordi erstatningsdommen gikk for langt i å forutsette at fetteren var skyldig.

I fjor ble det skapt ny interesse for saken både gjennom en bokutgivelse og gjennom VGs podkast «Uløst».

Birgitte Tengs-saken ble i januar den første saken som ble tatt opp av den nye cold case-enheten i Kripos. Kilde: NTB

De igangsatte tidlig et omfattende analysearbeid av alle vitneforklaringer og annen etterforskningsinformasjon, som kameraovervåkning og andre tekniske bevis.

– Dette analysearbeidet er i sum med på å øke vår forståelse av hendelsesforløpet den aktuelle dagen, sier Berge.

Nå jobber majoriteten av etterforskerne med å utpeke vitner som er av interesse for politiet, mens andre fortsetter analysearbeidet, ifølge Berge.

I den aktive fasen vil politiet rette seg mot publikum og avhøre personer som politiet mener kan ha informasjon som kan belyse hva som skjedde med Birgitte.

DNA-undersøkelser

Berge kan ikke på nåværende tidspunkt si hvor mange som vil bli innkalt til avhør eller hvor mange etterforskere som jobber med saken.

– Vi mener det fortsatt finnes vitner som kan belyse hva som skjedde, påpeker Berge, som sier at politiet hele tiden tar høyde for at det er over 20 år siden drapet skjedde.

Politiet sendte tidligere i år inn bevismateriale til Folkehelseinstituttet for DNA-analyse, men de ønsker ikke å gå ut med resultatene av prøvene.

– DNA-sporene er viktige for politiet å undersøke. Nye DNA-undersøker er gjort på bakgrunn av utviklingen av mer sensitive testmetoder, som gjør at nye undersøkelser kan ha en verdi, sier Berge, som ikke vil gå inn på hva slags bevis de har sendt inn til analyse.

Hårstrå og fetteren

Cold Case-gruppen pekte i desember på at etterforskningen i perioden 1995–1998 var preget av to hovedspor:

Flere lyse lange hårstrå funnet i Birgitte Tengs' hånd, som først ble antatt å ikke tilhøre henne. Høsten 1996 la politiet dermed til grunn at gjerningspersonen hadde langt lys år. Deretter fant man ut at hårstråene tilhørte Birgitte selv. 16 måneder etter drapet konkluderte derfor politiet med at mye av etterforskningen var basert på feil grunnlag.



Fetteren til Birgitte Tengs som ble dømt og senere frikjent for drapet.

– Begge disse sporene medførte at flere etterforskningsskritt ikke ble fulgt opp, og vi mener at flere av disse bør følges i dag, sa politiadvokat Torbjørn Aasbø i Cold Case-gruppen den gang.

ÅSTEDSUNDERSØKELSER: Politiet sikrer spor på grusveien hvor Birgitte ble overfalt. Foto: Hugo Bergsaker , VG

Nye og gamle spor

En av anbefalingene Cold Case-gruppen ga til Sør-Vest politidistrikt i desember i fjor, var å undersøke personer som tidlig i etterforskningen i 1995 ble utelukket på grunn av at de ikke hadde langt lyst hår.

I tillegg til å undersøke aktuelle personer som tidligere ikke har vært undersøkt nærmere.

– Vi følger Kripos' anbefaling og ser på aktuelle personer som ikke har vært undersøkt nærmere tidligere. Vi ser åpenbart bort fra hår-sporet, som allerede i 1996 viste seg å være et villspor. Vi ser på aktuelle kandidater, enten om de er basert på etterforskningen fra den gang, eller tips som er kommet inn senere, sier Berge.

Cold case-gruppen anbefalte også den nye etterforskningen å undersøke elektroniske spor som ble sikret i etterkant av drapet.

– Å undersøke trafikkdata inngår i analysearbeidet. Vi har startet på dette arbeidet, men vi er ikke ferdige, sier Berge.