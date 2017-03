Skadet kvinne i Levanger døde – ektemannen siktet for drap

Den 20 år gamle kvinnen som ble kritisk skadet av sin mann i Levanger på onsdag, døde fredag på sykehus.

Tips oss 2200 22 00 00 00

2200@vg.no

Det opplyser Trøndelag politidistrikt i en pressemelding fredag kveld. Politiet skjerper nå derfor siktelsen mot hennes 27 år gamle ektemann til å gjelde forsettlig drap.

– Det som er nytt er at vi i ettermiddag mottok melding fra sykehuset om at fornærmede var erklært død. Nå var det fra før av en siktelse for drapsforsøk, og da var det en naturlig konsekvens av hennes død at man nå er forbi forsøket og over på forsettlig drap, sier politiadvokat Amund Sand til VG.

Det var onsdag kveld at politiet i Trøndelag mottok en melding om at en kvinne var utsatt for kroppsskade. Kvinnen på 20 år ble fraktet til sykehuset i Levanger for behandling.

Kvinnens ektemann ble pågrepet og siktet for å drapsforsøk mot kvinnen.

– Det han har erkjent, er at han har tatt et kvelertak. Vi mener volden hun ble utsatt for står i sammenheng med hennes død og derfor også siktelsen mot mannen, sier Sand.

Hans forsvarer Trond Peder Nilsen sa fredag til Trønder-Avisa at hendelsen ble utløst av et sinneutbrudd som kom etter en uenighet mellom de to.

– Han sier at han tok kvelertak på kona, og at han var utenfor seg selv i denne situasjonen. Han ble så sint at han ikke husker hva som skjedde videre, sa Nilsen.

Både kvinnen og ektemannen er av eritreisk opprinnelse. Mannen har vært i Norge i tre år, mens kvinnen kom til Levanger for kun åtte dager siden. De hadde søkt om familiegjenforening, sa lensmann Anne B. Ulvin til VG onsdag. Paret hadde ikke barn.

Det er ikke kjent hvordan han forholder seg til den nye siktelsen. Han har erkjent de faktiske forholdene, men ikke tatt stilling til skyldspørsmålet.

27-åringen ble varetektsfengslet i fire uker fredag. Det var siktede selv som varslet nødetatene.

– Hun var livløs da helsepersonell kom til stedet etter hendelsen, sier Sand.

Siden år 2000 er 150 mennesker drept av sin partner. 138 av disse var kvinner, viser en stor kartlegging som VG har gjort.

Bak den dystre statistikken befinner det seg også 140 barn som har mistet en forelder, mens den andre kan ha blitt dømt og fengslet for drapet.