Siktet i pedofilisaken: Gjemte ansiktet for pressen

BERGEN (VG) Sønnen til politimannen som er siktet for befatning med overgrepsmateriale er begjært varetektsfengslet i fire uker.

– Vi baom fire uker med brev- og besøksforbud, og to uker i full isolasjon, sier politiadvokat Janne Ringset Heltne etter fengslingsmøtet.

VG har lest siktelsen mot mannen, som er svært generell. Han er siktet for å gjort seg kjent med, eller delt, seksuelle fremstillinger av barn gjentatte ganger i perioden januar 2013 og frem til i dag.

Den siktede mannen er sønnen til politimannen som tidligere i dag ble suspendert fra stillingen sin i Vest politidistrikt. Politimannen stiller seg helt uforstående til siktelsen, ifølge forsvareren.

Mannen i 20-årene har sittet i arresten siden han ble pågrepet fredag, og har kun vært gjennom et innledende avhør før han ble fremstilt for retten i dag. Han satt med hette over hodet og ryggen mot pressen da retten startet.

Nekter straffskyld



Bergen tingrett har avgitt kjennelse om at fengslingsmøtet skal gå for lukkede dører, av hensyn til etterforskningen.

Det er ventet at det vil komme en kjennelse om varetekt ved 15.30-tiden mandag.

Mannens forsvarer Jostein Alvheim snakket kort med pressen etter fengslingsmøtet. Han sier at den unge mannen kun har gitt en kort forklaring, der han nekter straffskyld.

– Vi må få litt mer trøkk på hva politiet egentlig mener at han har gjort før han kan si noe mer, sier Alvheim.

Forsvareren sier også at mannen tar siktelsen svært tungt.

BAKGRUNN: Nettverk planla overgrep mot ufødt barn

«Operasjon Dark Room»



51 personer er siktet etter den omfattende etterforskningen av flere pedofilinettverk med utspring i Hordaland.

Til sammen er 150 terabyte med bilder og videoer beslaglagt, og det er dermed et av de største beslagene i norsk historie. Etterforskningen har fått navnet «Operasjon Dark Room».

En av de siktede mennene hadde en gravid kjæreste, og avtalte at det ennå ufødte barnet skulle utsettes for overgrep når det ble født, ifølge politiet.

Noen av de siktede har også strømmet overgrep direkte på nettet, og har utført overgrep mot egne, små barn.

– Det er utstrakt kontakt mellom disse personene, og det chattes om overgrep. Noe av det som snakkes om er fantasier, andre er faktiske overgrep som har skjedd, sa påtaleansvarlig Janne Ringset Heltne under en pressekonferanse i går.