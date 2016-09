Siktet erkjenner overgrep mot jenter på Romsås i 2000

Mannen i 40-årene som i sommer ble pågrepet og siktet for overgrep mot to jenter på Romsås i 2000, erkjenner å ha utført straffbare handlinger.

– Han har gitt en forklaring til politiet hvor han knytter seg til hendelsene, men har ikke villet ta stilling til straffskyld i forhold til det siktelsen lyder på, sier advokat Frode Sulland til Dagbladet.

– Han erkjenner altså at han var der og utførte handlinger overfor disse jentene som er klart straffbare, sier Sulland.

Mandag 11. juli møtte mannen i 40-årene frivillig opp hos politiet etter at politiet hadde kontaktet ham.

Han ble da pågrepet og siktet for voldtekt av barn under 14 år. De to jentene var seks og syv år gamle da overgrepet skal ha funnet sted ved en lekeplass på Romsås for 16 år siden. Tidligere har mannen stilt seg uforstående til siktelsen.

Gjennombruddet i saken kom etter at han ble stoppet på svensk side av grensen for to år siden da han var på vei over en øde grenseovergang på Finnskogen. Mannens lastebil var lastet med 285 liter sprit, vin og øl som var kjøpt i Tyskland.

Da saken kom opp for svensk rett i fjor, ble han dømt til tre måneders fengsel.

Svenske fengselsstraffer kan sones i Norge og i den forbindelse ble det tatt DNA-prøve av mannen i år. I sommer fikk politiet beskjed om at DNA-profilen hans passet med sporprøvene fra overgrepssaken for 16 år siden.