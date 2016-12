Siktet 30-åring knytter seg til Bråten-drapet

Den siktede 30-åringen erkjenner straffskyld «for sin rolle under hendelsen», men ikke for selve drapet, forteller politiet.

Den 30 år gamle mannen som er siktet for drapet på Egil Tostrup Bråten, har i sitt første avhør fredag knyttet seg til saken og hendelsen, opplyser Oslo politidistrikt.

– 30-åringen erkjenner straffskyld for sin rolle under hendelsen og knytter seg til den, men han erkjenner ikke straffskyld for forsettlig drap, sier politiadvokat Andreas Strand til VG.

Tidligere fredag ble det kjent at den andre siktede i saken, en 32-årig mann, har erkjent straffskyld for uaktsomt drap ved bruk av kniv.

DREPT: Egil Tostrup Bråten.

Politiet opplyser at det fortsatt er behov for ytterligere avhør i saken.

– Men vi mener saken går mot en oppklaring, sier politiadvokat Andreas Strand ved Oslo politidistrikt.

To kniver og en skrutrekker



Egil Tostrup Bråten (23) ble funnet hardt skadet på åpen gate utenfor leiligheten sin i Nordahl Bruns gate i Oslo i 2002. Han døde senere på sykehus.

En drosjesjåfør forklarte senere at han hadde sett to menn følge etter ham.

Ifølge VGs opplysninger skal småbarnsfaren og den medsiktede 30-åringen ha møtt Bråten ved en tilfeldighet den fatale natten.

30-åringen skal ha ytret et ønske om å låne telefonen til Bråten, noe som skal ha utløst en krangel.

Småbarnsfaren (32) skal ha hatt to kniver på seg. Han skal ha gått bort til Bråten og den nå medsiktede 30-åringen. Ifølge hans forklaring visste han at kameraten hadde en skrutrekker.

Denne skal vennen ha tatt frem ta det brøt ut en form for slåsskamp.



Ifølge 32-åringen, som var 18 år da drapet skjedde, falt Bråten plutselig om på asfalten. De to unge mennene skal da ha løpt fra stedet i hvert sin retning.