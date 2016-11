Siktede om E6-drapet: Tok med kniv hjemmefra

NARVIK (VG) Rett før han satte seg inn i bilen med de to jevnaldrende mennene, skal den drapssiktede mannen (23) ha plukket med seg en kniv fra kjøkkenet sitt.

23-åringen har gitt en detaljert forklaring om dramaet som utspant seg på E6 utenfor Narvik. Han erkjenner å ha drept og alvorlig skadet de to mennene i bilen, men hevder knivstikkingen skjedde i selvforsvar.

– Vi jobber med å kartlegge hvorvidt hans forklaring kan legges til grunn fullt ut eller om vi må ta detaljene med en klype salt. Det er ikke sånn at vi slår oss til ro med tilståelsen, sier politiadvokat Torgeir Kvitvik i Nordland politidistrikt til VG.

Ifølge den drapssiktede mannen skal han tirsdag ettermiddag ha blitt hentet i hjemmet sitt i Ballangen. Etter det VG får opplyst, var han så nervøs at han tok med seg en kniv fra kjøkkenet, før han ble med de to mennene ut i bilen.

– Fikk panikk

23-åringen hevder at han i bilen ble avkrevd penger, og at dette var knyttet opp til et narkotikaoppgjør. Da bilen stanset på et mørkt og folketomt område, fikk han panikk og stakk vilt rundt seg med kniven.

– De to hadde brukt siktede som mellommann i salg av hasj, og han mener at han ble lurt inn i et gjeldsforhold, sier forsvarer Egil Malm.

Forsvareren understreker at dette er siktedes forklaring.

BILEN: Til politiet har 23-åringen forklart at han knivstakk de to mennene inne i denne Volkswagen Golfen. En 21-åring fra Jessheim døde av stikkskadene han ble påført.

– Vi synes forsvarer går veldig langt. Vi ville aldri gått ut med slike opplysninger. Det får stå for hans regning. Men opplysningene fra forsvarer er hentet fra siktedes forklaring, sier politiadvokat Kvitvik.

Politiet har så langt ikke funnet det nødvendig å oppnevne bistandsadvokater som skal ivareta de fornærmede og deres pårørende.

Etter knivstikkingen ble bilen, en mørkeblå Volkswagen Golf, stående nede i veigrøften med fronten mot et lite berg ved Skjombrua. Klokken 17.38 tirsdag ettermiddag fikk politiet melding om det som skulle være en trafikkulykke.

Flere bilister stoppet for å hjelpe de to mennene i bilen, og mens de forsøkte å yte førstehjelp, stjal 23-åringen en av bilene som sto forlatt på tomgang på åstedet.

I avhør har siktede forklart at han reiste tilbake til hjemmet sitt i Ballangen for å hente klær og matvarer som han trengte under tiden på flukt. Men han ombestemte seg og forsto at han ikke kunne leve et liv på rømmen.

Aksjonerte

23-åringen tok deretter kontakt med en nær venn i Narvik, som senere hjalp ham med å melde seg for politiet.

For å komme til vennen, hevder siktede at han kjørte den stjålne bilen forbi åstedet hvor han akkurat hadde drept én mann og alvorlig skadet en annen. Det var kø på begge sider av broen og nødetatene arbeidet på åstedet.

– Tidsaspektet her er blant tingene vi jobber med å få avklart. Det kan ha vært mens politiet fortsatt trodde det dreide seg om en trafikkulykke, sier politistasjonssjef Egil Sletten i Narvik.

Politiet gikk ut med offentlig etterlysning av den stjålne bilen klokken 19.49, over to timer etter at knivstikkingen skjedde. Ved 21-tiden troppet den drapssiktede mannen opp på Narvik politistasjon for å melde seg.

DREPT: Ambulansepersonell og brannmannskaper kjempet for å redde 21-åringens liv, men livet hans sto ikke til å redde. Han ble erklært død på stedet.

I mellomtiden hadde politiet aksjonert mot hjemmet hans i Ballangen, knust glasset i inngangsdøren og tatt seg inn. Onsdagen var boligen dekket med sperrebånd og plombert av politiet.

23-åringen har i ettertid påvist for politiet hvor kniven lå, slik at de kunne hente det antatte drapsvåpenet.

Den drepte er en 21 år gammel mann fra Jessheim i Akershus, mens en 20 år gammel mann fra Harstad ligger alvorlig skadet på sykehus. Begge startet i august på ingeniørutdannelse ved Norges arktiske universitet i Narvik.

«En fantastisk fyr»

Venner av den drepte 21-åringen var onsdag kveld samlet for å sørge. En av hans nærmeste venner sendte en uttalelse til VG:

– Han var en helt fantastisk fyr, som hadde et smil om munnen og skapte glede blant hans mange venner. At dette skulle skje akkurat ham, er helt uforståelig for meg og alle andre som kjente ham godt. Det har ikke gått opp for de fleste ennå, skriver vennen i en SMS.

Den drapssiktedes forsvarer, advokat Egil Malm, avbildet i forbindelse med fengslingsmøtet i Ofoten tingrett i går. 23-åringen hevder han drepte for å forsvare seg selv.

Onsdag ble den drapssiktede 23-åringen fra Ballangen varetektsfengslet i fire uker. Da politiadvokaten i Ofoten tingrett leste opp grunnlaget for siktelsen, brast 23-åringen i kraftig hulkegråt. Han erkjente straffskyld.

23-åringen fra Ballangen har ikke vært i fast jobb siden han gikk ut av videregående skole.

Ruset seg jevnlig

I september ble han dømt til 30 dagers betinget fengsel for oppbevaring av fem cannabisplanter. Han opplyste i retten at han startet å røyke marihuana da han var i slutten av tenårene, og at han etter dette har ruset seg jevnlig.

I dommen kommer det også frem at 23-åringen har hatt vanskelige oppvekstvilkår, samt at han siden barnealder har hatt diagnosen ADHD, som bare delvis har vært behandlet.

Han forklarte at han i flere år har vært plaget med angst og depresjoner, og at han var inne i en tung periode etter at et nært familiemedlem døde i fjor.

23-åringen ble undersøkt av en politilege etter pågripelsen tirsdag kveld. Politilegen fant ingen grunn til å legge ham inn på sykehus, men mente han var frisk nok til å sitte i vanlig varetektsfengsel.