«Seriespiseren» tatt igjen - to dager etter løslatelsen

Onsdag ble den notoriske restaurantgjesten (44) løslatt. To dager senere var han på ferde igjen, også denne gangen uten penger til å gjøre opp for seg på restaurant.

Tips oss 2200 22 00 00 00

2200@vg.no

Det melder Romerikes Blad.

Han har etterhvert fått litt av et rykte, 44-åringen som har spist og drukket flere hundre ganger på utesteder uten å gjøre opp for seg.

Onsdag i forrige uke ble han fremstilt for varetektsfengsling, etter å ha blitt pågrepet av politiet på Romerike. Retten mente at forholdene han var siktet for ikke var alvorlige nok til at han kunne varetektsfengsles, blant annet fordi varetektstiden raskt kunne blitt lengre enn straffen han risikerer å bli idømt under hovedforhandling.

Dermed ble han løslatt. Men det holdt bare i to dager.

«Seriespiser» på ferde: Betaler ikke på restauranter

Kunne ikke betale på Crystal



Fredag tok mannen turen til flere restauranter, melder Romerikes Blad. Han skal ha endt turen på restauranten Crystal på Kløfta, hvor han skal ha spist og drukket uten å kunne betale når regningen kom.

Dermed ble han på nytt pågrepet.

– De siste tolv dagene er han blitt pågrepet fem ganger, sa politiadvokat Peter Ristan i Nedre Romerike tingrett til avisen.

To dager tidligere, i forbindelse med fengslingsmøtet møtte VG 44-åringen utenfor arresten i Lillestrøm. Da var han tydelig på at han angrer.

Finnmarking ville ikke betale: Hoppet i elven

– Det er godt at det kommer reaksjoner, jeg ser jo det. Det er som en sykdom, eller en trang til å ha det godt, rett og slett, sier 44-åringen.

Mener mannen er en bedrager



Selv om politifolkene VG har snakket med mener mannen er en plage som tar opp mye politiressurser, hersker det ulike oppfatninger om mannen kan straffes. Politiet i Drammen konkluderte med at mannens uoppgjorte restaurantregninger ikke var straffbart, fordi 44-åringen oppgir navn og adresse når det blir klart at han ikke kan betale.

Les også: Slik herjer luksussvindlerne

– Så lenge han oppgir navn og adresse, er det ikke straffbart. Det blir opp til restauranten å begjære utlegg sivilt, sa operasjonsleder Trond Egil Grot i Sør-Øst politidistrikt i midten av september.

På Romerike er de imidlertid av en annen oppfatning:

– Vi mener at dette kan straffes som bedrageri, så lenge han ikke er betalingsdyktig, men likevel bestiller mat og drikke, sier politiadvokat Rolf Mikalsen i Øst politidistrikt til VG.

Innrømmer det



VG har lest flere av dommene, som alle er tydelige på årsaken: Når 44-åringen drikker, vil han ha mer. Og da drar han på utesteder der han kjøper mat og drikke, uten å gjøre opp for seg.

Når han blir pågrepet av politiet og har tilbrakt natten på glattcelle, innrømmer han forholdene stort sett hver gang.

Han er uten fast jobb og inntekt, men får til livsopphold fra NAV.