«Seriespiseren» (44) har stukket fra utallige regninger: – Det er som en sykdom

LILLESTRØM (VG) I årenes løp har 44-åringen spist og drukket flere hundre ganger på utesteder uten å gjøre opp for seg.

Onsdag ble seriespiseren begjært varetektsfengslet i Nedre Romerike tingrett, siktet for fem bedrageri og et brudd på besøksforbud. Han er dømt i alt 16 ganger for å ha spist og drukket på ulike restauranter, uten å gjøre opp for seg.

I retten tilsto han alle de fem forholdene, men ba likevel om å løslates.

– Det er først og fremst alkohol jeg er ute etter. Jeg er sosial av meg, så det er hyggelig å gå ut sammen med noen. Jeg ser på det som en sykdom jeg har, og som jeg gjerne vil ha behandling for, sa 44-åringen i retten i dag.

Retten mente at forholdene han var siktet for ikke var alvorlige nok til at han kunne varetektsfengsles, blant annet fordi varetektstiden raskt kunne blitt lengre enn straffen han risikerer å bli idømt under hovedforhandling.

VG traff 44-åringen utenfor politistasjonen, etter at han ble løslatt fra arresten. Da var han tydelig på at han angrer.

– Det er godt at det kommer reaksjoner, jeg ser jo det. Det er som en sykdom, eller en trang til å ha det godt, rett og slett, sier 44-åringen.

Han mener selv at han er en helt annen person når han er edru, og håper at han kan få medisiner som kan hjelpe med drikkingen.

Etter å ha blitt ilagt besøksforbud på alle spisesteder i Skedsmo, Ullensaker og Eidsvold, begynte seriespiseren å bevege seg i retning Buskerud.

Der har han etterlatt seg regninger og tomflasker på et titall serveringssteder, men disse var ikke en del av siktelsen da han ble begjært varetektsfengslet onsdag. Det hersker nemlig tvil om det faktisk er straffbart å stikke fra regningen, etter at den nye straffeloven trådte i kraft 1. oktober i fjor.

– Så lenge han oppgir navn og adresse, er det ikke straffbart. Det blir opp til restauranten å begjære utlegg sivilt, sa operasjonsleder Trond Egil Grot i Sør-Øst politidistrikt for en drøy uke siden.

På Romerike er de imidlertid av en annen oppfatning:

– Vi mener at dette kan straffes som bedrageri, så lenge han ikke er betalingsdyktig, men likevel bestiller mat og drikke, sier politiadvokat Rolf Mikalsen i Øst politidistrikt til VG.

– Har ballet på seg



Den såkalte seriespiseren har svindlet en rekke utesteder i både Oslo og Romerike i mange år. Til sammen flere hundre, ifølge politiet. VG har lest flere av dommene, som alle er tydelige på årsaken: Når 44-åringen drikker, vil han ha mer. Og da drar han på utesteder der han kjøper mat og drikke, uten å gjøre opp for seg.

Når han blir pågrepet av politiet og har tilbrakt natten på glattcelle, innrømmer han forholdene stort sett hver gang.

– Hvordan begynte det?

– Det er mange år siden første gang, men det tok seg veldig opp for to-tre år siden. Det gikk vel bra de første gangene, og så har det ballet på seg, sier 44-åringen.

Han er uten fast jobb og inntekt, men får til livsopphold fra NAV.

I retten pekte han også på at det foreligger en betydelig gjentagelsesfare, siden 44-åringen har utført samme type bedrageri i en årrekke. Noen ganger bare dager etter at han slapp ut av fengsel etter å ha sonet for samme type forbrytelse.

– Vi vil vurdere en anke av rettens kjennelse i dag, sier Mikalsen.

Han vil også ta kontakt med politiet i Drammen, for å forsøke å samle sakene mot 44-åringen.

