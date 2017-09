Seks siktet for drapsforsøk på familiemedlem (18)

OPPEGÅRD (VG) Politiet har en teori om at drapsforsøket på den 18 år gamle kvinnen var et forsøk på æresdrap, ifølge VGs opplysninger.

Den 18 år gamle kvinnen ble tirsdag fraktet til sykehus med skader etter en voldshendelse på Oppegård.

Æresdrap betyr at familien mener 18-åringen har gjort noe som har vanæret dem, men det er uklart hva dette er.

Klokken 16.30 sitter 18-åringen i avhør hos politiet, får VG opplyst. Det samme gjør minst tre av de siktede.

Seks personer er siktet for drapsforsøk eller medvirkning til drapsforsøk, og alle de siktede er i familie med kvinnen. En eller flere av de siktede er mindreårige søsken, ifølge VGs opplysninger.

Tenåringer siktet

En av dem, en tenåringsgutt, nekter for å ha hatt noe med hendelsen å gjøre.

– Han har forklart at han kom til stedet først etter at volden hadde skjedd, sier guttens forsvarer, Harald Otterstad til VG.

Advokat Trond Dyvik representerer en annen tenåringsgutt som også er siktet i saken.

– Han har forklart seg og er lei seg for det som har skjedd med søsteren, og glad for at det ser ut til at hun er utenfor livsfare, sier Dyvik til VG.

Dyvik sier at hans klient nekter straffskyld.

– Han sier at han ikke noe med det å gjøre, sier forsvareren, som ikke vil gå i detalj på hvorvidt hans klient var hjemme da det skjedde.

Politiet fikk melding om voldshendelsen tirsdag kveld klokken 19, men ønsker ikke å utdype hvordan de ble varslet.

– Jenta kom seg selv til sykehus og ble ikke hentet i ambulanse. Hun ble plukket opp av en tilfeldig forbipasserende, sier politioverbetjent Rikke Hallgren i Øst politidistrikt til VG.

Politiet har ennå ikke avhørt alle de siktede grunnet utfordringer med å skaffe tolker, opplyser politioverbetjenten.

– Jenta var i en veldig dårlig forfatning og alvorlig skadet. Hun er utenfor livsfare nå etter å ha fått behandling, sier Hallgren.

Nabo: Mange vitner til hendelsen



En av familiens naboer forteller til VG at hun hørte roping og støy utenfor vinduet sitt tirsdag kveld. Da hun gikk ut, så hun flere mennesker bak et tre.

– Det var ikke stort jeg så, men det var rop og skrik. Så forsvant de ganske raskt, forteller naboen.

En annen nabo forteller at det var mange vitner til hendelsen, som ifølge ham skjedde delvis på asfalten og delvis på en gressplen like foran en blokk.

– Det så ut som jenta fikk løpt unna og at noen fulgte etter, men jeg så ikke hvor de løp, sier naboen.

Andre naboer anslår at det var mellom åtte og ti mennesker involvert i hendelsen.

– Det er veldig overraskende. Jeg har bodd her i over 20 år og aldri opplevd vold i nabolaget, forteller en nabo.

POLITIARBEID: Sivilt kledd politi gjennomførte rundspørring i nabolaget frem til omkring klokken 15.30 onsdag. Foto: Frode Hansen , VG

Politiet jobber nå med avhør av vitner og siktede, samt tekniske undersøkelser. Minst fem sivilkledde politifolk foretar onsdag formiddag rundspørring i nabolaget hvor familien skal bo.

Uklart hvor det har skjedd

Politiet ønsker ikke å opplyse om hvilke skader jenta hadde eller om det ble brukt våpen, av hensyn til etterforskningen. Og av samme grunn kan de heller ikke utdype familierelasjonen mellom de siktede og den 18 år gamle jenta.

Både siktede og fornærmede er av utenlandsk opprinnelse.

– Vi har ikke mistanke om bakgrunnen for voldshendelsen per nå, men håper å vite mer om dette i løpet av dagen, sier Hallgren.

Hallgren opplyser at politiet vet hvilket område voldsepisoden har funnet sted, men ikke akkurat hvor det har blitt utført.

– Vi håper å avhøre jenta i løpet av dagen og vet forhåpentligvis mer da, sier politioverbetjenten.

Kriseteamet i Oppegård kommune varslet og jobber med familien der det er behov.

– Kommunens helseteam ivaretar familien, og har samtaler med både familien og politiet, sier helse- og omsorgssjef Else Karin Myhren i Oppegård kommune.