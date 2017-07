Seks mafiadømt i spektakulær svindelsak

Torsdag ble seks menn idømt til dels svært strenge fengselsstraffer for spektakulære bedragerier og bedrageriforsøk.

Forholdene skjedde mellom oktober 2010 og helt frem i april i fjor. Alle seks er dømt for å ha begått forbrytelser som del av en organisert kriminell gruppe – den såkalte «mafiaparagrafen».

Den omfattende og strenge dommen fra Oslo tingrett behandler flere større og mindre svindler og svindelforsøk – i stor grad knyttet til eiendom.

Flere av dem er oppsiktsvekkende.

Bakgrunn: Banker svindlet for over 40 millioner

• Tre av mennene er dømt for å ha tatt opp lån på leiligheter i det fiktive borettslaget «Roligheten Vest». Dette opprettet de på en adresse som ikke fantes: Sofies gate 82, et tynt smug mellom adressene 80 og 84 i Oslo.

• Samtlige er også dømt i saken som gjelder en bygård i Rathkes gate 6c på Grünerløkka i Oslo. Ved å lure Statens kartverk til å tinglyse et forfalsket skjøte, ble de registrert som eiere av bygården på Grünerløkka i Oslo.

Til sammen ble det søkt om lån for 45 millioner kroner i leilighetene de ikke eide. Men før lånene ble utbetalt, oppdaget bankens egne sikkerhetsfolk bedrageriforsøket.

Les mer: Slik svindlet de kartverket

Dette er gården de på et tidspunkt «eide». Saken fortsetter under bildet

SØKTE OM LÅN: Svindlerne «overtok» denne gården med et falskt skjøte og forsøkte å belåne leilighetene der for 45 millioner kroner. Foto: Fredrik Solstad , VG

Ville svindle for 120 millioner



De to hovedmennene dømmes for fullbyrdet bedrageri på rundt 45 millioner kroner hver. Ti millioner kroner er ikke kommet til rette.

Planene deres var enda mer ambisiøse. Det ble opprettet til sammen 93 andeler i de seks borettslagene som var involvert i de forskjellige bedrageriene, og notatboken til en av hovedmennene viser det han selv kalte et «drømmescenario» med et utbytte på 120 millioner kroner.

Les også: Svindlet for flere hundre tusener av «nettkjæresten»

Retten: Ledet til personlige tragedier



Den ene av dem, en tidligere eiendomsmegler (35), skal ha hatt den ledende rollen i svindelbanden. Han får åtte års fengsel.

Hans kompanjong (42), også utdannet eiendomsmegler, er idømt seks og et halvt år for svindelen. Retten fant det skjerpende at mannen begikk lovbruddene mens han ventet på å sone en bedrageridom på elleve måneder for en tidligere sak.

De to mister retten til å drive næringsvirksomhet på ubestemt tid, og er medansvarlige for krav fra forskjellige banker på flere titalls millioner.

Om den tidligere eiendomsmegleren skriver retten at hensynsløsheten han har vist overfor de utenforstående han har manipulert inn i svindlene har vært skjerpende. Dette til tross for at retten oppfatter at han planla å hjelpe dem ut av uføret han satte dem i på sikt.

– For flere av disse har det ledet til personlige tragedier, står det i dommen.

Husker du denne? Politiet: Han sto bak svindel for 111 millioner kroner

Krav mot alle seks



Dommen inneholder også flere mindre bedrageriposter hvor mennene skal ha lurt til seg lån og kreditter ved blant annet å fremlegge falske selvangivelser og falske lønnsslipper.

Her er de seks mennene involvert i de forskjellige tilfellene i varierende grad. En tredje mann (29) straffes for fullbyrdede bedragerier på til sammen 26,8 millioner kroner og er idømt fire års fengsel. De tre andre får henholdsvis to år og seks måneder, to år og ett år.

Disse fire mister retten til å drive næringsvirksomhet i fem år hver, og er i større og mindre grad medansvarlige for pengekrav fra forskjellige banker.

Historien om «Operasjon Jackpot»: Politi spilte direktør og rundlurte svindlere

Advokater: For streng straff



De to hovedmennene anker dommen.

– Det skyldes deler av skyldspørsmålet, og definitivt straffeutmålingen. Den er vesentlig for streng, sier den tidligere eiendomsmeglerens (35) advokat Marte Svarstad Brodtkorb.

– Min klient er dømt for ett punkt han nekter straffskyld for, men i all hovedsak handler anken om straffen. Dommen lister opp en rekke formildende omstendigheter, men disse finnes det ikke spor av i utmålingen, sier 42-åringens forsvarer, Martin Henrik Hay.

To av de øvrige dømfelte vil henholdsvis anke, eller vurderer å anke dommen. Én har ikke fått dommen forkynt, og én av mennenes forsvarer har ikke besvart VGs henvendelse.