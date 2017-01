Sejersted: Breivik røpet mediestrategi - forsøkte å være morsom i retten

SKIEN (VG) Ifølge fengselet er Breivik åpen om at han tar på seg en rolle i retten for å skape oppmerksomhet.

Under sitt innledningsforedrag, leste regjeringsadvokat Fredrik Sejersted fra flere interne rapporter fra Skien fengsel, der Breivik skal ha vært svært åpen om sin strategi overfor ansatte i fengselet.

– Ved tilsyn hadde to betjenter en lengre samtale. Det dreide seg om mediestrategi. Breivik forklarte at han påtok seg en maske for å skaffe oppmerksomhet. Han kom med uttalelser om Fjordland og kald kaffe i retten for å skape oppmerksomhet, slik at andre leste manifestet og hva han mente, leste regjeringsadvokaten.

Psykiater om Breivik: – Han kommer med vås og gjør seg til

Klaget på Fjordland



Under den første sivile rettssaken i Oslo tingrett, der Breivik fikk medhold i at staten hadde brutt menneskerettighetene hans, forklarte han seg detaljert om alle klagemålene mot fengselet.

– Jeg ble tvunget til inntak av Fjordlands billigste produkter, noen ganger den samme middagen to ganger på rad. Man vil kanskje mene at dette er lite viktig, men alle fra Oslo Vest vil være enig i at dette er verre enn waterboarding, sa Breivik den gangen.

Til ansatte i fengselet sa han at han måtte ha virket «helt fjern» for folk som leste titlene, men at han håpet at noen ville lese videre og se hva han sto for politisk.

Etter rettssaken i april 2016 var han svært opptatt av å prate med alle de ansatte, slik at de forsto at han spilte en rolle under rettssaken, sier regjeringsadvokaten.

Breivik ble erklært tilregnelig i retten. Les alle de psykiatriske rapportene her

Ville være humoristisk



I oktober i fjor snakket han med en ansatt om den kommende rettssaken, som startet i dag. Blant annet skal Breivik ha fortalt det kunne bli en konflikt mellom ham og forsvarer Øystein Storrvik.

– Advokaten hadde et mål om å vinne saken, men at det viktigste for Breivik var å fremstå som en trygg og god leder. Han ville ikke fremstå som offer. Breivik sa også at han skaffet to humoristiske momenter gjennom å snakke om kald kaffe og fjordland, og at nazihilsenen skapte et bilde som vil vare i mange år, leste Sejersted fra rapporten.

Psykiater Henning Værøy sa til VG den gang at Breivik fremsto som en umoden narsissist, og at formålet var å skaffe seg oppmerksomhet.