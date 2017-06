Samholdet som sprekker

Kommentar GJØVIK (VG) Rett etter drapet på Nils Olav Bakken sto de tre tiltale sammen i et håp om å unnslippe. Nå spriker forklaringene.

Mens Odd Raymond Olsen i detalj har knyttet både ekskjæresten og hennes sønn (20) til drapet, startet 20-åringen sin forklaring med å plassere all skyld hos Olsen: Det var aldri meningen å drepe Bakken, drapet skjedde helt plutselig – og ble begått av Olsen alene. Det var han som utførte de dødelige knivstikkene. Det var han som dynket Bakken med bensin og tente på.

Helt fram til pågripelsen var forholdet mellom de tre tett. Olsen hadde en nær relasjon til syvbarnsmoren og 20-åringen hjalp Olsen med gjøremål. Selv om forklaringene er på kollisjonskurs, har syvbarnsmoren uttalt til VG at hun fortsatt er glad i Olsen.

Aktor: Video viser at drapet var planlagt

I løpet av de første rettsdagene har konflikten mellom dem kommet til syne – og dermed er tonen satt for de neste to ukene: Vurderinger av troverdighet vil avgjøre:

** Kan Olsens forklaring om at drapet ikke var planlagt legges til grunn?

** Er Olsens forklaring om at både mor og sønn hadde sentrale roller sann?

** Eller er moren og sønnens versjon – hvor begge hevder Olsen var alene om drapet – sann?

Uenigheten mellom de tre kommer også tydelig til syne i rekonstruksjonsvideoen politiet har laget med Olsen, tatt opp på åstedet for det grufulle drapet.

Videoseansen var av det rystende slaget.

KOMMENTERER: VGs krimekspert Øystein Milli. Foto: Jan Petter Lynau , VG

I hovedrollen: Odd Raymond Olsen. Politifolk opptrådte som markører og spilte de påståtte rollene til de to andre tiltalte og drapsofferet Nils Olav Bakken.

Rekonstruksjonen rammer dem, syvbarnsmoren og hennes sønn, som begge nektet å delta i rekonstruksjonen. For – like før knivstikkingen av Nils Olav Bakken startet – hevder Olsen at følgende samtale fant sted:

Olsen: – Skal vi ta’n?

Syvbarnsmoren: – Ja, det er greit.

20-åringen: – Ja, det er sikkert greit.

Olsen fortsatte for øvrig sin forklaring med å gjøre det klart at han – når voldsutøvelsen først var i gang – «ville være sikker på at Bakken skulle dø» og at han «håpet han skulle brenne helt opp».

På vei tilbake til Dokka etter drapet hevder de tiltalte at stemningen i bilen var dyster. Ifølge Olsen spilte de tre countrymusikk i et forsøk på å tenke på noe annet. Vel hjemme ble etter hvert alt av klær, hansker og også bildekk brent – for alle spor skulle forsvinne. Slik gikk det ikke.

Pågripelse med traktor: Slik avslørte politiet de tiltalte

For retten blir det avgjørende å bringe klarhet i om drapet var planlagt. I forkant av ugjerningen ble det kjøpt bensin, Bakken ble hentet hjemme og fraktet langt til skogs. Bakken skulle «tas». Det er alle mer eller mindre alle enige om.

I løpet av de neste ukene må retten legge resten av puslespillet:

Hvilken forklaring skal retten tro på og hvordan skal ansvaret for Nils Olav Bakkens smertefulle død fordeles?