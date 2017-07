Saboterte homoflagg og etterlot naziplakat

Fredrikstad kommune flagger for toleranse, mangfold og inkludering. Natt til fredag kuttet noen linene og hang opp naziplakater.

– Hva skal man si om noe sånt? Jeg synes det er trist at vi er nødt til å flagge for dette i første omgang, og det er enda tristere at disse folkene velger å svare på denne måten. Det er feigt. Det var ikke uventet, men det gjør det ikke noe mindre frustrerende, sier fungerende ordfører i Fredrikstad, Kari Agerup (Ap), til VG.

Det var Fredriksstad Blad som omtalte saken først.

Flaggheisingen er en reaksjon på at den nazistiske gruppen Den nordiske motstandsbevegelse ville demonstrere i Fredrikstad tidligere i sommer, under nettopp parolen «Knus homolobbyen».

Dette vakte stort engasjement. Et enstemmig byråd nedsatte en arbeidsgruppe for å markere sin støtte til toleranse, mangfold og inkludering. Flagging i juli var ett av tiltakene de bestemte seg for.

Anmelder

Pride-flaggene som var hengt opp utenfor rådhuset og ved biblioteket er ikke omfattet av flaggreglene. De ble likevel senket på kvelden torsdag, nettopp fordi noe slikt kunne skje. Sabotørene fikk derfor bare kuttet linene, før de hang opp flygeblader på flaggstengene. Brannvesenet var raskt på stedet og hang opp flaggene.

Hærverket blir anmeldt av kommunen.

Nazigruppen Nordisk motstandsbevegelse har ikke besvart VGs henvendelser om saken.