Sa opp jobben på grunn av lurelegen

Han møtte lurelegen på Tinder, og sa opp jobben for å flytte inn i hennes nykjøpte luksusbolig til 20 millioner kroner. Alt var bløff. Nå har han anmeldt henne for trusler.

Tips oss 2200 22 00 00 00

2200@vg.no

– Jeg føler jeg har vært en del av en krimroman de siste ukene. Det har skjedd så mye rart, at jeg nesten ikke har ord for det.

Dette forteller en 32 år gammel mann til VG.

I høst datet han kvinnen som de siste dagene har blitt omtalt som lurelegen i media. Hun blir nå etterforsket av Arendals-politiet for minst syv tilfeller av bedragerier, og sakene fortsetter å tikke inn til politiet i disse dager. Hun er tidligere dømt for elleve tilfeller av bedrageri.

– Det kommer inn saker fra hele landet, og vi prøver å følge opp så godt vi kan, sier politioverbetjent Jens Martin Reiersølmoen til VG.



– Trodde jeg hadde møtt sjelevenn



32-åringen har selv anmeldt lurelegen for trusler, etter at det stormende forholdet tok slutt etter fem uker.

Han er bare en av flere menn, som har latt seg lure av kvinnen, ut fra de forklaringer VG har fått fra andre menn som har fortalt sin historie på Facebook de siste dagene. Det er opprettet tre Facebook-grupper hvor personer som mener de er ofre for lurelegen, forteller sine historier.

– Da jeg først møtte henne på Tinder, gikk det ikke lang tid før vi endte opp med å møtes hver kveld. Det høres kanskje veldig rart ut, men jeg følte jeg hadde møtt min sjelevenn. Alt klaffet. Det virket som om hun kjente meg allerede før vi hadde møttes, forteller 32-åringen til VG.

LURERI: Kvinnen har ved flere anledninger gitt seg ut for å være lege fra Sørlandet sykehus. Politiet jobber nå med flere saker på henne som går på bedragerier. Foto: Privat

Nå i ettertid mener han at det er mer sannsynlig at hun hadde gjort grundig research på ham, og derfor visste så mye om ham.

Tidligere i høst, opplevdes alt bare som et dampende eventyr, der han hadde funnet en nydelig og sjarmerende kjæreste.

Alenemoren var pen, elegant og virket meget intelligent og oppegående.

Hun laget god mat og fremsto som et godt menneske og god mor. Hun fortalte at hun jobbet som LIS-Lege med spesialisering innenfor nevrokirurgi på Sørlandet sykehus.

Kjøpte hus for 20 millioner kroner



– Det virket som om hun hadde veldig mye penger. Hun fortalte at moren hennes hadde arvet en rekke leiegårder i Oslo, sier 32-åringen og legger til:

– Hun kjørte rundt i dyr Mercedes, og hadde et høyt forbruk med middager ute og betalte alt. Hun viste meg også kontoutskriften sin, som viste at hun var god for flere millioner kroner, forteller 32-åringen.

Les mer: Lurelege kjøpte millionvilla

Det gikk så langt at 32-åringen sa opp jobben sin på Sørlandet, for å begynne på pilotskole på Østlandet, selv om han egentlig ikke hadde råd til det.

– Hun fortalte at hun skulle kjøpe en enebolig til 20 millioner kroner, som jeg skulle få eie 40 prosent av, siden jeg var villig til å ofre så mye for henne og forholdet, forteller 32-åringen.

Hun sa hun skulle videreutdanne seg på Ullevål, og derfor ville flytte fra Østlandet.

– Hun var jublende glad da hun vant budrunden på den villaen, sier 32-åringen.

VG har tidligere omtalt at lurelegen vant en budrunde på en villa til 20 millioner i Vestfold, og at hun rakk å skrive kontrakt, før alt ble avslørt som bedrageri. Saken etterforskes nå av politiet.

VG får også opplyst at kvinnen har handlet dyre boliger før, uten å betale for seg, noe som blant annet førte til problemer for nær familie.

Les mer: Lurelegen fjernet spiralen min

Bestilte luksusbiler



I tillegg forteller 32-åringen VG at kvinnen bestilte to luksusbiler fra Stavanger, en BMW og en Audi, som det var mye styr med.

– Hun fikk aldri hentet disse bilene, og hadde alltid noen unnskyldninger for hvorfor hun ikke hadde tid til å hente bilene, sier 32-åringen.

Hank Von Helvete lurt: – Følte meg som en idiot

En dag i slutten av september, fikk 32-åringen, en telefon som gjorde at han forsto hvilken dame han egentlig var sammen med.

FJERNET SPIRAL: Sørlandskvinnen i 20-årene fortalte hvordan lurelegen hadde fjernet spiralen hennes i en hjemmeoperasjon. Politiet opplyser at kvinnen har erkjent dette forholdet i avhør. Via sin advokat sier hun nå at inngrepet ikke fant sted. Foto: Lise Skogstad , VG

– Min søster som jobber i helsevesenet ble skeptisk til den nye kjæresten min. Hun stusset på at hun jobbet som kirurg på sykehuset på en avdeling som egentlig ikke finnes på Sørlandet sykehus, forteller 32-åringen.

Søsteren og svogeren begynte å etterforske, og kunne fortelle at den angivelige kirurgen ikke jobbet ved Sørlandet sykehus. Det var riktignok en lege med samme navn i område, men alderen stemte ikke.

I virkeligheten var 32-åringen sammen med en arbeidsledig tobarnsmor med oppgitt inntekt basert på barnebidrag og barnetrygd på 11000 kroner i måneden. Hun står oppført med null i formue og inntekt for fjoråret.

Ubehagelig konfrontasjon



Han sier det ble svært ubehagelig da han senere konfronterte den angivelige kirurgen han datet med de nye opplysningene.

– Hun fortsatte å sende med snapchats der hun opptrådte som lege. Hun kom også med trusler, som var så alvorlige at jeg har valgt å gå til politiet med dem. Jeg var også redd for at hun skulle sende gjengfolk på meg. Hun fortalte at hun hadde en kontakt som var tilknyttet Tveita-gjengen, sier 32-åringen.

– Hun sa det sto ni stykker klare som skulle ta meg og min familie, og at jeg hadde kostet henne hele arven, forteller han.

32-åringen sier det var en ubehagelig stemning i stuen den siste kvelden han var hos henne.

– Hun hadde en større boks full av medikamenter, skalpeller og sprøyter. Jeg følte meg ikke trygg, sier 32-åringen.

Også kvinnen som var hjemme hos legen og fortalte at hun fikk operert ut spiralen sin, har fortalt VG om alle medisinene kvinnen hadde og at hun fikk medikamenter.

– Føler meg sinnssykt dum



Han sier han føler seg dum som lot seg lure av kvinnen, men forteller at hun har en måte å være på som gjør at det er lett å la seg overbevise. Hun levde seg så sterkt inn i rollen sin.

– Jeg følte meg sinnssykt dum da jeg satt hos politiet og skulle forklare meg, og det virket som om politiet fikk hakesleppe. Faktisk fikk jeg snapchat-meldinger fra kvinnen da jeg satt i politiavhør, der hun lot som om hun var på jobb på sykehuset, sier 32-åringen.

Han forteller at han viste meldingene til etterforskeren.

– Jeg må si at jeg er overrasket og fortvilet over at politiet har latt henne gå fritt så lenge, sier han til VG.

Nå håper han bare politiet prioriterer saken, og får satt seg inn i hvor stor den er og hvor mange som har blitt lurt.

– Denne kvinnen må stoppes, sier han.

Han opplyser at han nå har fått den gamle jobben sin tilbake, etter at han sa den opp.

Bedragerisiktet: – Har dratt vekk noen dager



Jens Martin Reiersølmoen sier til VG at de er kjent med 32-åringens anmeldelse, men at de ikke vil gå i detaljer på enkeltsaker.



– Jeg kan forsikre at vi tar dette på alvor, sier Reiersølmoen.



VG har vært i kontakt med den bedragerisiktede kvinnen, men hun ønsker ikke å uttale seg til VG.

– Jeg kommer til å dra bort noen dager, skrev kvinnen til VG tirsdag.

Advokat Ole Devold representer den siktede kvinnen.

- Jeg kan kun han forholde seg til den opprinnelige siktelsen. Her har hun erkjent alle forhold. Jeg er klar over at politiet etterforsker nye saker, men de vil jeg ikke uttale meg om, sier han.

Advokaten er orientert fra VG om anklagene fra lurelegens siste kjæreste.