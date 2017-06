Rytterforbundet: Ber om forklaring fra domfelt rytter

Ridetreneren er utestengt fra offisiell idrett i 20 år. Likevel fortsetter han å dukke opp på ridestevner. Nå reagerer overgrepsoffer.

I november 2016 ble ridetreneren i 40-årene dømt i Gulating lagmannsrett til to års ubetinget fengsel for å ha misbrukt sin stilling eller avhengighetsforhold til å skaffe seg seksuell omgang med en jente ved en rekke anledninger fra hun var 17 år til hun var i begynnelsen av 20-årene.

I mai fastslo domsutvalget i Norges idrettsforbund at ridetreneren skulle stenges ute fra offisiell idrett i 20 år.

Utestengelsen hindrer likevel ikke treneren i å trene noen privat, så lenge vedkommende ikke er knyttet til en klubb i Norges idrettsforbund.

Dukket opp på ridestevne



Forrige helg dukket den profilerte ridetreneren opp på et stevne i regi av Rogaland Rideklubb, der han også var godt synlig på stevneområde med egen ridestall som ikke er registrert i Norges idrettsforbund.

VG har fått henvendelser fra personer knyttet til ryttermiljøet som reagerer på ridetrenerens opptreden så kort tid etter både dommen og utestengelsen.

Også kvinnen som var offeret i saken der ridetreneren ble dømt, reagerer på sin tidligere treners opptreden.

UTESTENGT: Den overgrepsdømte ridetreneren sier at han respekterer domsavgjørelsen fra idrettsforbundet om å utestenge ham de offisiell idrett de neste 20-årene. Her er han til stede på Rogaland Rideklubbs 50-årsjubileum denne forrige helg. Foto: Privat , IKKE VG-BILDE

– Barn og unge burde slippe måtte omgå og ta stilling til en seksualforbryter, spesielt på et idrettsarrangement. De fleste overgrepene som ble vitnet om i retten fra meg selv og flere andre kvinner, skjedde nettopp på disse ridestevnene rundt om i Norge. At han fremdeles har behov for å forkynne sin uskyld, og at deler av miljøet mener at fengselstraff og utestengelse fra norsk idrett er for drøyt, viser helt klart mangel av forståelse av norsk lov og samfunnets verdier, sier kvinnen til VG.

– Har fått henvendelser



Kontaktperson i Norges Rytterforbund, Tore Sannum, sier de er kjent med saken.

– NRYF har mottatt både skriftlige og telefoniske tilbakemeldinger fra personer som reagerer negativt på hans tilstedeværelse på det aktuelle stevnet, sier Sannum.

Han sier det var styret i Norges Rytterforbund som besluttet å påtale den aktuelle personen til NIFS domsutvalg og nedla påstand om at han skulle tape retten til å delta i konkurranser.

– Domsutvalget har besluttet at han ikke skal kunne delta i konkurranser, og Norges Rytterforbund forventer at en slik avgjørelse respekteres av domfelte, sier Sannum til VG.

Den domfeltes ansvar



– Hvilket ansvar har Rogaland Rideklubb i en slik sak?

– Det er først og fremst domfeltes ansvar å ta konsekvensene av avgjørelsen ved å ikke delta på slike stevner, men også rytterforbundet må ta ansvar for å sørge for at en dom om utelukkelse får praktiske konsekvenser dersom en utelukket person ikke innretter seg etter avgjørelsen, sier Sannum.

– Hvordan vil NRYF håndtere denne saken videre?

– Vi har bedt om at domfelte gir forbundet en forklaring vedrørende sin deltagelse på det aktuelle stevnet, og den videre håndtering av situasjonen deretter besluttes av forbundsstyret i Norges Rytterforbund, sier Sannum.

– Uavhengig av dette vil Norges Rytterforbund kontakte våre medlemsklubber for å forsikre oss om at disse er godt kjent med hva det innebærer å være utelukket fra deltagelse i konkurranser og organisert trening, sier Sannum.

Styreleder i Rogaland Rideklubb, sier til VG at de ennå ikke har fått noen henvendelser eller instrukser fra Rytteforbundet.

– Vi er ikke kjent med detaljene i saken om den domfelte og vi har ikke fått noen informasjon, eller instruks, fra Norges Rytterforbund, eller andre instanser angående ham. Vi viser derfor til Tore Sannum i NRYF, eller den domfelte selv, sier Bengt Hope, styreleder i Rogaland Rideklubb.

– Domfelte respekterer dommen



Den domfelte ridetreneren sier via sin advokat Ståle Kihle at han respekterer utestengelsen.

– Med den dommen han har på utestengelse for så kort tid siden, hvordan vurdere han og du en opptreden som gjør at enkelte nå stiller spørsmål ved hvorfor han er på et ridestevne?

– Min klient forholder seg til den dommen han har fått fra NIFS domsutvalg, sier Kihle.

– Har dere fått noen formelle henvendelser fra NRYF på hvordan han forholder seg til utestengelsen?

– Min klient har forstått det slik at også NRYF forholder seg til den dommen han har fått fra NIFS domsutvalg, sier advokaten.

Advokaten understreker at den dømte ridetreneren for tiden ikke trener noen utøver.

– I helgen hjalp han en gutt som er ansatt hos ham på stevne. Dette er ikke i strid med dommen fra domsutvalget i NIF. Han respekterer og etterlever den dommen, men mener den bygger på uriktig faktisk grunnlag, sier advokat Ståle Kihle.