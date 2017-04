Russegutter frikjent for kidnapping

Fem russegutter var tiltalt for å ha bundet en yngre jente til en lyktestolpe med gaffatape. Nå er de frikjent i retten. Årsak: De trodde jenta var med på det.

De fem russeguttene ble frikjent i Stavanger tingrett denne tidligere denne uken.

Kvelden 16. april 2014 «kidnappet» den da 17 år gamle jenta. Ifølge tiltalen tok de henne med i en russebil, bandt henne med gaffatape og kjørte henne til Øglendsparken i Sandnes. Der skal de ha ført henne ut av bilen, tapet og stripset hender og føtter fast til en lyktestolpe. Så dro de.

De kastet også 15–18 egg på henne og drysset rundt to kilo mel over 17-åringen.

Politiet fikk vite om det som hadde skjedd allerede samme kveld, og begynte å lete etter mennene. De ble senere pågrepet.

Etter en uvanlig langtekkelig saksgang, måtte de fire russeguttene som nå har blitt voksne stille i retten og forklare seg om hendelsen tilbake i russetiden.

Ingen av dem erkjente straffskyld da de møtte i tingretten, selv om alle fire erkjente hva de hadde gjort mot den yngre eleven. Hovedpoenget for de fire guttene var at alt hadde vært en spøk, og vanlige russestreker.

Det ble de også trodd på i Stavanger tingrett.

FRIKJENT: Anne Kroken representerte to av de frikjente russeguttene. De er lettet over avgjørelsen og glade for å bli trodd, sier Kroken.

I retten kom det frem hvordan jenta hadde stått på guttenes såkalte «terrorliste». Det betyr at hun var på en liste over mulige «ofre» for russens spillopper.

Ifølge de tiltalte ville jenta ha blitt strøket av «terrorlisten» dersom hun virkelig ønsket det. Det ble også påpekt av de fire i retten at mange jenter syntes det var stas å komme på «terrorlisten» fordi det ga oppmerksomhet. På den andre siden måtte ikke «ofrene» gi for tydelig uttrykk for at de likte dette, for da ble mye av vitsen med leken borte.

De fire guttene sa også at de ville ha sluppet jenta løs dersom de virkelig hadde forstått at hun ikke var med på leken. Ifølge dem var det god stemning både i russebilen, og senere da hun ble bundet og forlatt.

Med på leken



Retten legger til grunn etter en samlet vurdering at de tiltalte trodde at jenta var med på russeleken den 16. mai 2014.

De legger vekt på tekstmeldinger mellom jenta og en av de tiltalte etter hendelsen, som viser at jenta ikke hadde tenkt å anmelde forholdet.

Mye av dokumentasjonen i retten var også meldinger på sosiale medier i forkant og etterkant av kidnappingen.

– Under enhver omstendighet er det rettens vurdering at det foreligger rimelig og fornuftig tvil knyttet til at de tiltalte ikke trodde at fornærmede var med på leken og ikke samtykket til det som skjedde. Vilkårene for å dømme de tiltalte er således ikke oppfylt og de frifinnes, står det i dommen.

Anne Kroken forsvarer to av dem som nå er frifunnet.

– Dette er en riktig avgjørelse av retten. Guttene er glade for å ha blitt trodd. Denne saken har vært en belastning for dem å ha hengende over seg, sier Kroken til VG.

Selv om alle de fem ble frikjent har de gått med på å betale 3000 kroner i erstatning til jenta.