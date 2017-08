Roya Hashemi (23) knivdrept av kjæresten (38) ved Feiring

23-åringen var politisk aktiv i et pro-kurdisk parti og publiserte flere bilder av seg selv i peshmerga-uniform på sosiale medier.

Hashemi hadde akkurat fått oppholdstillatelse i form av asyl, opplyser den etterlatte familiens bistandsadvokat Seiran Ahmadi til VG.

– Familien er svært opprørte og ønsker nå å få levningene hjem til Iran. Vi jobber opp mot både den iranske og den irakiske ambassaden for å sende henne til et av landene. Det er bare noen praktiske ting som gjenstår, sier Ahmadi.

8. august rykket politiet på Romerike ut etter meldinger om en utforkjøring på fylkesvei 33 ved Feiring i Eidsvoll kommune. I bilen fant de kvinnen drept, sammen med mannen som nå er siktet for forsettlig drap.

Drapsofferets venninne: – Hun var alltid morsom

På sosiale medier er Hashemi flere steder, blant annet på bilder hun selv har lagt ut, avbildet i militæruniform og med skytevåpen. Hun hevdes av flere nettsteder å ha kjempet som peshmerga-soldat i Irak.

– Har båret våpen



Håkon Solhaug, som i over 20 år har jobbet som frivillig for asylsøkere i Østre Toten, mener kvinnen selv har fortalt det samme.

– Hun fortalte meg at hun ble sendt i krigen som 18-åring. Da jeg spurte hvorfor, svarte hun kun at hun var kurder. Hun hadde vel ikke så mye valg, slik jeg forstod det, sier Solhaug.

FUNNET DØD: Roya Hashemis (23) familie ønsker å få levningene hjem til Iran. Bildene av henne publiseres i VG i samsvar med familien. Foto: Privat

Peshmerga er en betegnelse på kurdiske irregulære militære enheter, og betyr direkte oversatt «de som ofrer seg først».

Mannens første forklaring: – Drepte kjæresten ved et uhell

Familiens bistandsadvokat Ahmadi bekrefter at Hashemi lenge har vært medlem i opposisjonsgruppa Kurdistans demokratiske parti i Iran (KDPI). At 23-åringen har kjempet som soldat, mener hun likevel man skal være forsiktig med å slå fast.

– Hun har gått i peshmerga-uniform og båret våpen, men vi vet ikke at hun har vært involvert i faktiske kamphandlinger. For å bli peshmerga må man gå gjennom sikkerhetsklarering og få militær opplæring. Vi vet ikke om hun har fått det, sier hun.

Søkte asyl i 2015

Frem til hun søkte asyl til Norge i 2015, bodde Hashemi i Nord-Irak. På tidspunktet da hun ble drept, bodde hun i en leilighet på Østre Toten.

SAVNET AV VENNER: Roya Hashemi (23) beskrives som morsom og vennlig. Foto: Privat

En venninne av henne, som ønsker å være anonym, har tidligere sagt til VG at hun ble helt sjokkert da hun hørte om venninnens bortgang.

– Hun var en snill person, og alltid morsom. Jeg ble helt sjokkert da jeg hørte hva som hadde skjedd, sier venninnen.

På vei hjem fra Sverige

Den drapssiktede mannen (38), som er norsk statsborger og bosatt i Oslo, ble 9. august varetektsfengslet i fire uker med brev- og besøksforbud.

Han erkjenner de faktiske forholdene, men har ikke tatt stilling til spørsmålet om straffskyld, opplyser hans forsvarer Per Ove Marthinsen.

Gjennom flere lange avhør har 38-åringen forklart at de to var på vei hjem fra en handletur i Sverige.

– De hadde akkurat vært på det han beskriver som en hyggelig handletur, men så oppstod det en krangel i bilen på vei tilbake. Krangelen startet først med klassiske «kjæreste-ting», før den eskalerte og endte på verst tenkelige måte, sier Marthinsen til VG.

ÅSTEDET: Det var i denne bilen, parkert i grøften, at Roya Hashemi (23) ble funnet drept. Foto: Tore Kristiansen , VG

Kjøreturen hjem begynte på kvelden 7. august, og da krangelen eskalerte, kjørte den nå drapssiktede mannen bilen sin til side.

Etter at kvinnen var drept, ble mannen sittende i bilen i flere timer før politiet rykket ut og fant de to like etter klokken 6 på morgenen tirsdag 8. august, har mannen forklart.

Politiet har sikret drapsvåpenet, som forsvarer Marthinsen beskriver som «en liten kniv». De får bistand fra Kripos i etterforskningen av saken.

Øst politidistrikt hadde ikke anledning til å kommentere saken overfor VG torsdag.