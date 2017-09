Når Ringerike fengsel åpnes for de ansattes familier, låses cellene for alle de innsatte.

– Det er helt absurd at de innsatte skal «straffes» for at de ansattes nærmeste skal få en fornøyelig opplevelse i fengselet, sier advokat Knut Ditlev-Simonsen.

Hans klient er blant de innsatte som lørdag i tidsrommet 13.30 til 18.00 blir sittende isolert fra sine medinnsatte. Mannen (31) sitter varetektsfengslet i påvente av en dom.

Beslutningen oppgis å være en følge av «bemanningsmessige årsaker i forbindelse med åpen dag for ansattes pårørende og familie», heter det i fengselets vedtak.

– Hvis bemanningen er fengselets utfordring, får de legge familienes besøk utenfor helgen, mener Ditlev-Simonsen.

Klienten hans har påklaget vedtaket og skriver i klagen at de innsatte reagerer på at de låses inne over lengre tid, i realiteten i full isolasjon, for at ansatte og deres familiemedlemmer skal kunne gå rundt i fengselet «uten å bli plaget av dem», sier advokaten.

Behov for besøk

Fengselsdirektør Håkon Mosvold er ikke overrasket over reaksjonen, men mener de har funnet den mest skånsomme løsningen for å arrangere åpen dag.

– Vi har valgt å gjennomføre åpen dag fordi det er et stort behov og både familie og ansattes nærmeste å se en sånn type arbeidsplass fra innsiden, særlig etter det tragiske drapet vi hadde her tidligere i år, sier han.

BEKLAGER: Fengselsdirektør Håkon Melvold i Ringerike fengsel beklager at vedtaket er fattet så sent, men mener fengselet har ivaretatt de innsatte på best mulig måte. Foto: Jan Petter Lynau , VG

Lørdag 25. februar i år ble en 58 år gammel mann drept av en medinnsatt i fengselet. Ifølge fengselsdirektøren har drapet skapt frykt blant de ansattes nærmeste, hvilket har gjort det nødvendig å få gjennomført en åpen dag i fengselet.

Drapssiktede tilbake i fengselet: Ga flere timer lang forklaring av knivdrapet

Mosvold opplyser at de innsatte til vanlig låses inne på cellene sine i to timer frem til klokken 14.15 hver lørdag. Denne uken varer isolasjonen frem til klokken 18.00.

– For å gjennomføre en slik aktivitet, er vi nødt til å holde de innsatte unna. Dermed mister de mulighet til lufting og trening, men det tapet har vi erstattet ved å flytte på aktivitetene. Vi mener å ha ivaretatt de innsatte på best mulig måte, sier han.

Fengselet: – Beklagelig

Advokat Ditlev-Simonsen reagerer videre på den korte tidsfristen de innsatte har fått til å påklage vedtaket, som ble fattet 6. september.

– Muligheten for å få vedtaket omgjort, er i realiteten ikke til stede. Det er synd når fengselet bruker et regelverk som normalt er ment som en straff, helt lemfeldig, mener han.

Mer om fengselsdrapet: For få ansatte på jobb

Fengselsdirektør Mosvold påpeker at ingen av de innsatte vil bli flyttet på, og at det ikke er noen ny situasjon for dem å forbli innelåst litt lenger enn vanlig.

– Av ulike årsaker hender det at vi må fatte slike vedtak på ganske kort tid. Det er de innsatte vant med, sier han.

– Men åpen dag har dere vel planlagt en stund?

– Ja, det har vi planlagt i lang tid. Hvorfor vedtaket kom først denne uken, kjenner jeg ikke til.

– Burde det vært unngått?

– Her har vi hatt god tid, så hvis de innsatte reagerer på at vedtaket kommer for sent, er det beklagelig.