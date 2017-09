Nokas-raneren Metkel Betew (39) og Bandidos-profilen Lars Harnes (49) er tiltalt for å ha lagt planer om å drepe Imran Saber (39) alias «Onkel Skrue» – men politiet vet ikke helt hvorfor.

Tirsdag starter straffesaken mot de to mennene i Oslo tingrett hvor begge står tiltalt for blant annet draps- og ransforbund.

«Operasjon sult» * I slutten av oktober ble Nokas-raneren Metkel Betew (39) løslatt fra forvaringsdommen på 16 år etter dødsranet i Stavanger i 2004. Politiet i Oslo mistenkte raskt at 39-åringen planla nye straffbare forhold, og etablerte «Operasjon Sult» i all stillhet. * Etterforskningen ble tildelt enorme ressurser, og politiet fikk tilgang på hele verktøykassen av metoder, deriblant tre undercover-agenter fra politiet i Danmark. Disse agentene infiltrerte Betews narkoliga i hovedstadens kriminelle underverden, ved å spille hardbarkede gangstere med bånd til russisk mafia. * I løpet av den nesten ett år lange etterforskningen mener politiet at de avslørte grove narkotikaforbrytelser, planer om ran av en verditransport og drapsplaner mot Imran Saber (39) alias «Onkel Skrue». Politiet mener Betew bestilte drapet, og at Bandidos-profilen Lars Harnes (49) skulle gjennomføre det. * Totalt 13 personer står nå tiltalt i Oslo tingrett, for blant annet drapsforbund, ransforbunde, mafiavirksomhet og grove narkotikaforbrytelser. Ingen erkjenner straffskyld i saken.

Ingen av dem erkjenner straffskyld, og ingen av dem har ønsket å forklare seg for politiet i avhør.

Høsten 2014: Seksjonen for organisert kriminalitet i Oslo politidistrikt etablerte en skjult etterforskning mot Nokas-raneren Metkel Betew. Etterforskningen fikk kallenavnet «Operasjon Sult» og pågikk i stillhet i nesten ett år.

Politiet tok hele verktøykassen med metoder i bruk – deriblant spaning, romavlytting, kommunikasjonskontroll, hemmelige ransakinger og undercover-agenter fra politiet i Danmark.

I løpet av etterforskningen mener politiet at de avdekket omfattende kriminell virksomhet, utført av en liga i Oslos kriminelle underverden som ble ledet av Nokas-raneren.

Om våren og sommeren strammet etterforskningen seg til, spesielt siden politiet fikk nyss om at Betew og Harnes la planer om å drepe «Onkel Skrue» midt i fellesferien 2015.

Imran Saber har vært sentral i flere av hovedstadens kriminelle miljøer i en årrekke og går blant annet under kallenavnene «Onkel Skrue».

21. november 2010 ble Saber skutt syv ganger i brystet mens han satt i bilen sin på Jordal i Oslo. Han overlevde angrepet, men ingen har blitt tatt for drapsforsøket.

Juli 2015: Politiet mener at Betew og Harnes gjennom omfattende møtevirksomhet la konkrete planer om å drepe «Onkel Skrue» i garasjeanlegget hvor han bor i Oslo. I løpet av denne måneden var Harnes totalt seks turer i garasjen, iført et svært spesielt antrekk:

SKUTT I BILEN: I 2010 ble Imran Saber (34) truffet av syv skudd da den ukjente maskerte gjerningsmannen avfyrte en rekke skudd mot bilen hans. Foto: SCANPIX/NTB

Nylon under en mørk regndress, dobbelt sett med hansker hvor det innerste var av nylon og en heldekkende sort hjelm. I tillegg hadde Bandidos-profilen med seg en pistol med lyddemper som lå under setet på mopeden han kjørte.

Politiet mener Harnes var kledd slik for ikke å legge igjen DNA-spor på åstedet.

Da Bandidos-profilen ble pågrepet av beredskapstroppen inne i garasjeanlegget, var det hans sjette tur dit. Politiet hadde hele veien kontroll på at Saber ikke var i nærheten, og på et tidspunkt oppholdt han seg på et ukjent sted i utlandet, ifølge VGs opplysninger.

GARASJEN: Lars Harnes ble pågrepet i dette garasjeanlegget i Oslo om kvelden 21. juli. Foto: Tore Kristiansen

– Flere ting kan være motiv



Et sentralt tema i etterforskningen har vært å avdekke eventuelle konflikter og motiver for å drepe «Onkel Skrue», noe som har vist seg vanskelig å avdekke.

Saber selv kan ikke tenke seg at han har noen fiender og har heller ikke ønsket å forklare seg om saken – i likhet med både Harnes og Betew.

Statsadvokat Geir Evanger sier til VG at det er flere ting som kan være motiv.

– Vi har våre tanker i noen retninger, men jeg ønsker ikke å kommentere saken i forkant av hovedforhandlingen, sier Evanger.

Harnes’ forsvarer, advokat Øyvind Bratlien, opplyser til VG at Bandidos-profilen nekter straffskyld for drapsforbund.

– Han har ikke personlig kjennskap til Imran Saber eller et motiv for drap, sier forsvareren til VG.