Retten mener Cappelens forklaring er troverdig

Borgarting lagmannsrett har lagt Gjermund Cappelens (50) forklaring til grunn i dommen mot de andre medlemmene av hasjligaen.

De fem tiltalte, som anket straffen fra Asker og Bærum tingrett, fikk onsdag formiddag ny dom fra lagmannsretten. Straffen ble redusert for alle.

Hasjmengden er også redusert fra 1389 kilo hasj til 1063 kilo hasj. De tiltalte er kun dømt for oppbevaring av hasj – ikke innførsel, slik som Cappelen.

Cappelens mellommann

Strengest straff får 65-åringen som retten mener har opptrådt som mellommann mellom Cappelen og kjøpere av hasj.

Han nekter selv for å ha noen befatning med Cappelens hasjvirksomhet, utover å ha kjøpt hasj av ham i 2007/2008, men retten mener forklaringen er oppkonstruert og lite troverdig.

De viser blant annet til at det har vært omfattende kontakt mellom de to. Fra januar 2010 til desember 2013 er det funnet 630 unike sms til og den såkalte «brusselgeren» på Cappelens telefoner.

Til tross for at det brukes kodespråk i meldingene, mener retten at det ikke er noen tvil om hva som diskuteres.

I midten av november 2012 ba Cappelen 65-åringen ta med en «fotball cd med messi og co», og deretter «en hel boks med fotball dvd» fordi «gutten har dilla på Barcelona og ville gjerne ha hele».

65-åringen svarte bekreftende på meldingene.

«Messi» er identifisert som en type hasj på lageret i Bærum, ifølge dommen. Retten er derfor ikke i tvil om meldingen fra Cappelen handlet om at 65-åringen skulle hente hasj på lageret.

Retten: Cappelen troverdig

65-åringen er også dømt for narkotikaovertredelser tidligere. I 1996 fikk han seks års fengsel i en annen sak.

Da han vitnet i rettssaken mot Gjermund Cappelen og Eirik Jensen sa 65-åringen at forklaringen til førstnevnte er «fri fantasi» og at han lyver om egen rolle. Han mente Cappelens motivasjon var strafferabatt.

– Jeg mener han har et Münchausen-syndrom. Han har sin forklaring, og jeg tar den med en klype salt, sa «brusselgeren» i retten.

Forsvarerne til de tiltalte i oppbevaringssaken har også hevdet at retten ikke kan feste lit Cappelens forklaring, blant annet fordi den kan være motivert i et ønske om å oppnå strafferabatt. Dette avvises av lagmannsretten.



I dommen påpekes det at Cappelens forklaring i stor grad stemmer overens med andre bevis som politiet har innhentet. Det understrekes også at aktoratet har opplyst at Cappelen ikke har stilt krav om motytelser for å forklare seg, og at politiet ikke har gitt noen løfter.

Borgarting lagmannsretten ser imidlertid bort Cappelens forklaring når det gjelder den samlede mengden hasj som er omsatt.

«Denne tilnærmingen skyldes ikke en vurdering om at Cappelens forklaring er lite troverdig, men er en konsekvens av det strenge beviskravet som gjelder i straffesaker, ikke minst i saker av en slik alvorlighetsgrad som denne», står det i dommen.

Straffen redusert

I forbindelse med straffereduksjonen viser Borgarting lagmannsrett til at Høyesterett i den såkalte Wonderboy-saken tok utgangspunkt i et straffenivå på 12 år fengsel for profesjonell innførsel av 700-800 kilo hasj.

• «Brusselgeren» er dømt til 14 år og seks måneder i fengsel. 65-åringen er dømt etter den såkalte mafiaparagrafen. I tingretten fikk han 16 år.

• «Helsearbeideren» er dømt til 11 år og seks måneder i fengsel. 63-åringen er dømt etter den såkalte mafiaparagrafen. Han fikk 15 år i tingretten.

• «Rørleggeren» er dømt til 11 år. 53-åringen er dømt etter den såkalte mafiaparagrafen. Redusert fra 13 års fengsel.

• «Hedmark-mannen» er dømt til syv år og seks måneder i fengsel. I tingretten fikk 49-åringen ni år.

• «Karatelæreren» slipper unna med fire og og seks måneder. Ett år mindre enn 47-åringen fikk i tingretten.

Gjermund Cappelen har foreløpig ikke fått dommen fra Asker og Bærum tingrett, som de fem andre tiltalte anket til lagmannsretten.

Årsaken er at det er inngått en avtale om at straffeutmålingen for Cappelen skal utsettes til etter at det er kommet dom i saken hvor han er tiltalt sammen med Eirik Jensen.

Planen var at Cappelen skulle få en samlestraff i Oslo tingrett, men det er tvilsomt om loven gir anledning til det. Asker og Bærum tingrett har derfor satt opp et rettsmøte for domsavsigelse i september.