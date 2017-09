Retten fikk høre barneavhør i overgrepssak: – Han sa «ikke si noe til noen»

«Vi måtte ikke si noe til noen. Har dere arrestert ham?» Med enkle, men dramatiske ord avslørte fireåringen en barnehageansatt som sto bak omfattende overgrep.

Det var i april i fjor at en da fire år gammel gutt kom hjem og fortalte foreldrene at noe ekkelt hadde skjedd i barnehagen. Foreldrene gikk til politiet, som arresterte den da 31 år gamle barnehageassistenten som i dag møtte i Bergen tingrett. Han er tiltalt for overgrep mot syv barnehagebarn.

33-åringen erklærte straffskyld på de fem alvorligste av de i alt syv tiltalepunktene, punkter som strafferettslig sidestilles med voldtekt.

Jobbet i barnehagen



Mannen har sittet varetektsfengslet siden han ble pågrepet i april i fjor. Etterforskningen avdekket gjentatte overgrep, alle mot gutter i alderen 4–6 år i to barnehager som mannen hadde vært tilknyttet i en årrekke.

Det er avsatt tre uker til straffesaken, og det skal avhøres over 30 vitner. Mandag startet den møysommelige visningen av såkalte tilrettelagte videoavhør som spesialutdannet politi har gjort av barna.

KAN FÅ 21 ÅR: Statsadvokat Magne Kvamme Sylta (t.v.) sier strafferammen for flere av forholdene er 21 års fengsel, her med 33-åringens forsvarer Einar Råen. Foto: HARALD VIKØYR VG

I det første avhøret blir en fire år gammel gutt avhørt av en kvinne i sivil. Etter at han har fått snakke om hverdagslige ting og leke inne på avhørsrommet, forteller han henne om hva som hadde skjedd i barnehagen.

– Sa han noe til deg, spør hun.

– Han sa «ikke si noe til noen».

Fireåringen spør deretter om kvinnen skal arrestere den barnehageansatte, og får forklart at han allerede er arrestert og at han ikke kommer tilbake i barnehagen fordi det han har gjort ikke er lov.

Rettsdagen avbrutt



Den tiltalte 33-åringen fikk ved mandag ettermiddag forlate rettssalen for å fremstilles for lege. Straffesaken ble dermed avbrutt for dagen.

– Han sier at det går greit, men han har en sterk reaksjon på dette, noe vi også har sett i avhør, sier hans forsvarer Einar Råen.

Han hadde da gjennom hele dagen hatt sterke reaksjoner og gråt under opplesning av tiltalen.

– Det er viktig at han behandles med respekt, sier dommer Ove Kjell Hole til VG.

Opprullingen av saken har ført til at mange barnehager har endret retningslinjene for interiøret – det skal nå være færre atskilte rom, og mer bruk av vinduer som romskille.

