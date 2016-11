Reiste på motorsykkeltur dagen etter drapet

DOKKA (VG) Verkstedeier Kjell Sirirud (59) har kjent den drapssiktede 35-åringen siden han var ungdom, men 59-åringen har ikke reagert på oppførselen hans før pågripelsen.

Tips oss 2200 22 00 00 00

2200@vg.no

35-åringen har hjulpet Kjell Sirirud på verkstedet på Dokka helt siden ADHD-problemer gjorde at han droppet ut av ungdomsskolen for om lag 20 år siden.

Tirsdag denne uken ble 35-åringen, en småbarnsmor i 40-årene og hennes sønn i 20-årene pågrepet og siktet for å ha drept sambygdingen Nils Olav Bakken (49) og lagt liket på et brennende bål på en øde skogsvei. Alle tre nekter straffskyld.

Den 35 år gamle mannen har vært kjæreste med den siktede småbarnsmoren, men forholdet tok slutt i høst. De to var imidlertid fortsatt venner og bodde sammen i huset like utenfor sentrum av Dokka.

DRAPSSIKTET: Småbarnsmor i 40-årene fra Dokka.

– Vært i flere politiavhør



Bilverkstedet til Sirirud er et samlingspunkt i den lille bygda, og mange tar turen innom kun for å drikke kaffe på bakrommet. Små og store hendelser på Dokka er gjerne samtaletema, og da selvsagt drapet, som for to måneder siden rystet det lille bygdesamfunnet.

– Jeg har vært i flere avhør med politiet i forbindelse med drapssaken. De har blant annet spurt meg om hva folk på bygda snakker om, forteller Sirirud.

59-åringen ble overrasket da han fikk vite hvem som er pågrepet. Også den siktede småbarnsmoren, som var uten jobb for tiden, har tilbrakt mange timer på pauserommet.

– De har sittet her i sofaen hver dag. De har snakket om det som har skjedd og syntes det var fælt, sier Sirirud til VG.

Han har også kjent den siktede sønnen i flere år, men har ikke registrert noen endring i humør eller væremåte hos noen av de tre etter drapet lørdag 3. september.

Fikk ny bil rett før pågripelsen



Dagen etter at Bakken ble funnet død, reiste de to drapssiktede mennene sammen på en fire uker lang motorsykkeltur til Brønnøysund. Siden motorsyklene ikke var registrert, ble de utstyrt med pappskilter. Verkstedeieren oppfattet turen som et spontant påfunn.

– Det var mange som stusset på turen. Det hadde begynt å bli kaldt, forteller Sirirud til VG.

Den siktede småbarnsmoren skulle også være med på turen, men bilen hennes var ikke i kjørbar stand. Hun kjøpte en ny grønn VW Golf av Sirirud og reiste etter en uke senere. Hun kom tilbake til Dokka sammen med sønnen og ekskjæresten.

DREPT: Nils Olav Bakken (49). Foto: Privat

Den pågrepne 35-åringen har den siste tiden forsøkt å rydde opp i et problem i livet sitt. Til tross for at bil er hans store lidenskap, har han ikke hatt førerkort de siste årene. Han har likevel ikke sluttet å kjøre og har blitt tatt av politiet gang på gang.

Mandag denne uken fikk han muligheten til å kjøre opp på nytt og fikk tilbake førerkortet. Han feiret med å kjøpe seg en ny Mercedes som han fikk på tirsdag. Da han kjørte fra verkstedet i den nye bilen, ble han stoppet av sivilt politi og pågrepet for forsettlig drap eller medvirkning til drap.

Les også: Politiet jakter bevis ved småbruk

VG har snakket med en rekke mennesker i Dokka som har hatt kontakt med de siktede i løpet av de 73 dagene fra drapet ble begått og frem til pågripelsen.

– Jeg møtte henne 9. november. Da var hun akkurat slik som hun alltid har vært de årene jeg har kjent henne. Jeg er helt i sjokk nå. Jeg kan ikke tro noe annet enn at dette må være bullshit fra ende til annen, sier Aud Hilde Skogstad, en av de nærmeste venninnene til den drapssiktede småbarnsmoren.

Har du informasjon om dette saken? Tips VGs journalister

– Flinke til å holde på en hemmelighet



Hun sier at hun ikke kunne merke noe på kvinnen eller at noe var annerledes enn tidligere.

NÆR VENNINNE: Aud Hilde Skogstad kjenner godt til den drapssiktede småbarnsmoren. Foto: Geir Olsen

– Hun jobbet jo for Frelsesarmeen og hjalp til med å kjøre ut mat, og hun drev barnekoret, forteller venninnen.

– Hvordan vil du beskrive det siste møtet med henne?

– Hun var kjempekoselig, drakk kaffe og snakket om dagligdagse ting, som vi alltid pleide å gjøre, sier venninnen.

En mann fra Dokka som sier han kjenner både de tre drapssiktede og den drepte, sier han fikk sjokk da det ble kjent hvem politiet hadde pågrepet.

– Jeg snakket med moren og ekskjæresten om hva som kunne ha skjedd med Nils Olav Bakken og har hatt kontakt med dem flere ganger i høst, sier han, og forteller videre at de var like forundret over drapet som resten av bygda.

– Hvis de har gjort dette, så har de vært flinke til å holde på en hemmelighet, sier Dokka-mannen.

– Hva vet du om de siktedes forhold til drapsofferet?

– Jeg vet bare at NN (småbarnsmoren) har bodd i Dokka i mange år, og at hun har jobbet i Frelsesarmeen og kanskje har hatt noe med han å gjøre under matutdeling, forklarer Dokka-mannen.

Han sier han er svært forundret, spesielt over at småbarnsmoren er siktet.

– Hun er et godt kristent menneske. Jeg har aldri hørt henne banne, eller si noe stygt. Hun følger reglene i boken hun tror på. Jeg kan aldri tenke meg at hun har tatt livet av noen, sier han.

Alle de tre siktede har vært aktive på sosiale medier etter drapet og blant annet publisert bilder og gitt kommentarer, som normalt.

Separert i våres



En annen nær venn av familien til den siktede kvinnen er også i sjokk over nyheten.

– Jeg har gått ut og inn av huset der i 15 år. Jeg holdt på å dette av stolen da jeg hørte nyheten i går. Nå begynner jeg å lure på hvor godt jeg kjente henne, sier vennen som er bosatt i Dokka.

Han har vanskelig for å forstå at småbarnsmoren kan stå bak et brutalt drap.

– Slike handlinger er milevidt fra den søte jenta jeg kjenner, sier han.

Småbarnsmoren har vært gift to ganger, og ble separert fra sin ektemann tidligere i vår etter ti års ekteskap. Hun ble da sammen med den siktede 35-åringen som hun møtte i «Van-miljøet», som består av personer med stor interesse for de amerikanske bilene.

Les også: Drapssiktet ledet kor og ville bli søndagsskolelærer

– Jeg vet at forholdet tok slutt i løpet av høsten, men de holdt fortsatt sammen. Han bodde i alle fall på samme adresse som henne og slik jeg har fått inntrykk av, har han hjulpet henne med både penger og bil, som var hans store interesse, sier Dokka-mannen. Dokka-mannen kjenner også kvinnens drapssiktede sønn.

(Artikkelen forsetter under videoen ...)

– Ingenting tull med sønnen

En annen venn av familien beskriver den drapssiktede sønnen og moren utelukkende i positive ordelag.

– Sønnen er interessert i biler og er bestandig hyggelig. Det er ingenting tull med ham. Jeg trodde ikke på dette først og tenkte at det hele var forferdelig. Jeg har aldri tenkt at de kunne ha noe med denne handlingen å gjøre, sier vennen.

– Jeg har snakket med dem begge etter at drapet skjedde. Det har ikke vært noe annerledes, og det er det mange synes er rart, at ingen har merket noe.

I midten av august i år avsluttet den drapssiktede sønnen en to år lang lærlingkontrakt ved en bedrift på Dokka. Ifølge daglig leder, besto han eksamen, men fikk ikke forlenget kontrakten siden det ikke var behov for ham.

– Han snakket om videre skolegang. Jeg kjenner ham ikke godt privat, men vi stiller oss uforstående til at han kan ha begått et drap eller være involvert i en så alvorlig situasjon, sier daglig leder til VG.