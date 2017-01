Regjeringsadvokaten: – Breivik strålende fornøyd med Trump-seier

SKIEN (VG) Anders Behring Breivik er fortsatt den samme mannen som satte seg i bilen til Utøya 22. juli, mener regjeringsadvokaten.

I retten tirsdag leste Fredrik Sejersted opp fra en rekke brev Breivik selv har skrevet, samt månedsrapporter fra fengselet, der samtaler med ansatte kommer frem.

I rapporten fra november, etter det amerikanske valget, kommer det frem at Breivik har fulgt valgkampen i USA.

– Ikke overraskende var han strålende fornøyd med valgresultatet, sa regjeringsadvokaten i sitt innledningsforedrag.

– Et helvete på femårsdagen



Både den sorte dressen, den hvite skjorten uten mansjettknapper og det stripete slipset var det samme som i 22.juli-rettsaken da Breivik ankom retten til første rettsdag.

Håret var tynnere og ansiktet bak det grånende fullskjegget litt slankere, og denne gangen slapp han vente på at håndjernene skulle fjernes før han strakk opp høyre hånd i en høyreekstrem hilsen.

Det kom også frem at Breivik fortsatt ikke på noe tidspunkt har uttrykt anger for terrorhandlingene 22. juli. Tvert imot har han ved flere anledninger uttalt at han er stolt over det han har gjort, og at det var «nødvendig».

På femårsdagen for terrorhandlingene, snakket han med en fengselsbetjentene i Skien. Ifølge rapporten fulgte Breivik alt som ble sendt på TV om 22. juli, men han skal ha syntes det var tungt.

– Han uttrykte at det var «et helvete». På spørsmål om hvorfor, svarte Breivik at all dekningen var basert på følelser, og at det kun var en side av saken som kom frem - altså ikke hans side, sa Sejersted.

Ville være humoristisk



I oktober i fjor snakket han med en ansatt om den kommende rettssaken, som startet i dag. Blant annet skal Breivik ha fortalt det kunne bli en konflikt mellom ham og forsvarer Øystein Storrvik.

– Advokaten hadde et mål om å vinne saken, men at det viktigste for Breivik var å fremstå som en trygg og god leder. Han ville ikke fremstå som offer. Breivik sa også at han skaffet to humoristiske momenter gjennom å snakke om kald kaffe og fjordland, og at nazihilsenen skapte et bilde som vil vare i mange år, leste Sejersted fra rapporten.

– Er den samme

For statens del gikk den første dagen med til å angripe deler av dommen fra Oslo tingrett, og gå detaljert gjennom hvordan de mener soningsforholdene har endret seg underveis.

Riktignok lever han under et svært strengt sikkerhetsregime, men det er helt nødvendig med tanke på handlingene han har utført og den totale mangelen på anger, mener regjeringsadvokaten.

– Jeg har lest svært mye av og om Breivik den siste tiden. Når man forholder seg til ham og ser ham, må man klype seg i armen. Han har fremstått som høflig og hyggelig hele tiden, bortsett fra én dag i sitt liv, sa Sejersted.