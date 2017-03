Privat hjemmehjelp tiltalt for å ha rundstjålet enke for 750.000 kroner

En Østfold-mann er tiltalt for å ha loppet en barnløs enke for over 750. 000 kroner gjennom 217 minibankuttak.

– Jeg fikk sjokk da jeg forsto at jeg hadde blitt rundstjålet, forteller en fortvilet 71 år gammel kvinne fra Østfold til VG.

Hun er enke og barnløs, og etter å ha mistet både mannen og moren sin med kort mellomrom, skal hun også ha blitt utsatt for det politimesteren i Øst mener er et omfattende minibanktyveri.

Kjørte henne til graven



Fordelt på 217 uttak og ved hjelp av to minibankkort, skal en mann i 50-årene ha tatt ut over 750. 000 kroner fra kvinnens kontoer.

Den omfattende tappingen skal ha skjedd i perioden 2012 til 2015. Tiltalen er på åtte sider, og den hyppigste aktiviteten var ifølge tiltalen siste halvår i 2015, da det ble tatt ut nær 725.000 kroner fra kvinnens konto.

– Jeg kunne ikke forstå hvorfor jeg hadde så lite penger, og fikk etter hvert hjelp av en bekjent til å gå til banken og så siden til politiet, sier den 71 år gamle enken til VG.

Hun sier hun ble kjent med Østfold-mannen fordi han skulle hjelpe henne med å hente inn ved til henne, og kjøre henne til graven til sin avdøde ektemann.

– Jeg betalte ham for bensin og for hjelpen jeg fikk, selv om det ikke var et regulert arbeidsforhold, sier enken.

- Jeg har ikke tatt noe



Den tiltalte mannen står oppført med et enkeltmannsforetak innen pleie- og omsorgstjenester.

Selv sier han til VG at han drev firmaet for noen år siden og at han arbeidet privat med å rydde og vaske for folk.

– Jeg har lagt ned dette firmaet og er i dag ufør, sier mannen til VG.

Han avviser at han har stjålet fra den 71 år gamle enken.

– Jeg har selv vært med henne til minibanken ved noen anledninger. Hun har tatt ut pengene selv, hevder den tyveritiltalte mannen.

Han sier ettterforskningen mot ham har vært belastende og at han er uskyldig.

- Vil ikke se ham igjen



Enken håper hun slipper å se den tiltalte mannen igjen.

– Det var et sjokk for meg at han over tid har klart å stjele så mye penger fra meg, forteller hun.

Hun vet ikke om hun vil få pengene tilbake, og sier at summen er omtrent halvparten av hele kontantbeholdningen hun i dag eier.

Påtalemyndigheten har lagt ned påstand om erstatning og oppreisning for enken i den omfattende tiltalen, noe som vil bli tema når saken senere skal behandles i Fredrikstad tingrett.

– Jeg håper han får sin straff og at han må sitte lenge inne, sier enken til VG.