Polititeori: Tidligere drapsdømt bak skyting i Oslo

En tidligere drapsdømt 31-åring skal stå bak skytingen både på Grünerløkka og Majorstuen de siste dagene, mener politiet.

Flere av de som skal være involvert i de to skyteepisodene i Oslo den siste uken er tidligere straffedømt for en rekke forhold.

De tre personene som er skutt har alle blitt dømt for grovt ran ved forskjellige anledninger, i tillegg til at de har flere våpen- og narkotikadommer på seg.

Etter det VG får opplyst mener politiet at gjerningsmannen fra skytingen både på Majorstuen torsdag og Birkelunden forrige lørdag skal være en 31 år gammel etnisk norsk mann fra Oslo.

31-åringen er tidligere dømt til tvungent psykisk helsevern for å ha drept en 78 år gammel mann med kniv i en leilighet på Rodeløkka i Oslo.



To menn på 26 og 33 år er overført fra sykehus til arresten etter skyteepisoden på Majorstuen torsdag. Tidligere fredag ble det klart at til sammen tre menn er siktet for medvirkning til drapsforsøk etter skytingen.

Skuddoffer bortført i fjor



I tillegg mener politiet etter det VG får opplyst at 31-åringen også sto bak skytingen på Grünerløkka lørdag.

Der fikk en 30 år gammel mann førstehjelp fra forbipasserende etter å ha blitt skutt i lysken, før han ble kjørt til sykehus med ambulanse.

Den skadede 30-åringen skal være samme mann som ble bortført på Ljan i fjor høst.

Foranledningen til de to skyteepisodene kan være at 31-åringen skal ha mistet et parti med hasj på flere hundre kilo, og følt seg presset til å ta grep. Flere skyldte ham også en større sum penger, etter det VG får opplyst.

31-åringen ble ifølge VGs opplysninger selv pågrepet av politiet fredag ettermiddag.

Tre siktet



Fredag morgen bekreftet politiinspektør Audun Kristiansen overfor VG at de tre pågrepne mennene er siktet for medvirkning til drapsforsøk etter skyteepisoden torsdag morgen.

– De som er skutt er overført fra sykehus til arresten, og vi har siktet alle for medvirkning til forsøk på drap, sier Kristiansen.

Han legger til at hendelsesforløpet fortsatt er noe uklart. Politiet utelukker heller ikke at flere kan ha vært involvert.

Fredag ettermiddag meldte Oslo-politiet på Twitter at en fjerde person ble pågrepet av politiet:

Politiet vil så langt ikke si hva mannen som ble pågrepet på Grünerløkka fredag ettermiddag er siktet for. Politiadvokat Line Presthus sier til VG at pågripelsen skjedde i forbindelse med den omfattende etterforskningen politiet nå gjennomfører etter skyteepisodene.

Flere dommer



Politiet har siktet de to som ble skadet under skytingen for medvirkning til drapsforsøk.

26-åringen bor på adressen hvor skytedramaet fant sted. 33-åringen, som også er fra Oslo, kom til stedet med taxi.

Førstnevnte skal ha skyldt store pengebeløp, og har derfor blitt jaktet på i lang tid av andre kriminelle, får VG opplyst. 33-åringen skal være tilknyttet Holmlia-gjengen.

I 2015 ble 33-åringen dømt for drapsforsøk på to brødre på Jordal i 2014. Han har også fengselsstraffer for ran og vold på rullebladet.

30-åringen som ble skutt på Grünerløkka har flere dommer mot seg for blant annet grovt ran og oppbevaring av narkotika.

Erkjenner ikke straffskyld



Advokat John Arild Aasen, som representerer skuddofferet på Grünerløkka, sier at hans klient fortsatt er alvorlig skadet. 30-åringen er ifølge Aasen blitt siktet for bevisforspillelse.

Advokat Morten Furuholmen bekrefter at hans advokatkontor representerer en av de involverte, men ønsker ikke å kommentere saken ytterligere.

Ifølge advokat Tor Even Gjendem, som representerer en av de siktede som ble pågrepet torsdag, erkjenner hans klient ikke straffskyld.

– Han sier han ikke har befunnet seg på stedet hvor skytingen har funnet sted. Han har møtt en slektning og har ringt etter ambulanse da han oppdaget at slektningen trengte medisinsk behandling. Han har dessuten bistått ambulansepersonell med å få ham på båre, sier Gjendem.

Advokat Trygve Staff, som representerer en annen av de involverte, har så langt ikke besvart VGs henvendelser.