Polititeori om milliontyveri: Stjålet laks smuglet ut av landet

Laksen som ble stjålet fra Marine Harvest på Gardermoen i helgen kan ha blitt solgt på det åpne markedet i Europa.

Natt til søndag ble en stor semihenger lastet med 14,5 tonn laks stjålet fra Marine Harvests anlegg på Gardermoen. Laksen har en verdi på rundt en million kroner.

Tyvene brukte en egen trekkvogn for å få med seg hengeren med laksen. Metoden er ikke ulik den som ble brukt da det samme anlegget ble utsatt for et lignende tyveri for to år siden.

Et mulig bestillingslovbrudd



Paul Larsson, professor i kriminologi ved Politihøgskolen, mener tyvene må ha god kjennskap til både norske forhold og markedet or å kunne få en gevinst ut av et slikt brekk.

– Innen organisert kriminalitet er kunnskap det viktigste verktøyet. Særlig når det gjelder ferskvare av denne typen, så høres det ut som et bestillingslovbrudd, sier han.

Les også: Slår alarm om norsk oppdrettslaks

Larsson begrunner det med at tyvene må ha klare ruter på hvor laksen skal ta veien. Han mener at det er en sjanse for at laksen kan ha havnet på det legale markedet.

– En innlysende hypotese er at lasten kan ha blitt solgt i krysningen mellom hvit og svart økonomi nedover i Europa. Noen varer blir utsatt for omfattende tyverier, og for disse finnes det et illegalt marked parallelt med det lovlige, sier han.

Hektet på hengeren og kjørte



Lensmannskontoret i Ullensaker opplyser at de tar saken alvorlig,og henter nå inn opplysninger, blant annet elektroniske spor. De har ingen mistenkte i saken, men en av flere teorier er at laksen kan ha blitt fraktet utenlands.

– Vi har ingen konkrete opplysninger, men det er snakk om en betydelig mengde laks som er lettere å omsette utenlands enn i Norge, sier politioverbetjent Øyvind Kværner.

– Man bør ha noen bakgrunnskunnskap og informasjon for å gjøre dette, da det krever både et visst type utstyr og kunnskap for å ivareta tyvegodset, sier han.

Politiet har innhentet en overvåkningsvideo fra Marine Harvest som viser at tyvene kommer kjørende i en trekkvogn, for så å hekte på den fullastede semihengeren og kjøre av gårde. Men bildene er ikke gode nok til at man kan tyde registreringsnummeret.

Kværner opplyser at i lignende saker både fra Romerike og andre politidistrikt har både nordmenn og utenlandske borgere vært mistenkt for ugjerningene.

– Sett i lys av verdiene som er borte, vil denne saken bli prioritert, sier han.

Blokkerte GPS-signalene



Lasten kom fra Marine Harvests anlegg på Herøy i Nordland og ble levert bedriftens anlegg på Gardermoen i firetiden sist lørdag.

– Vår sjåfør fikk beskjed om å parkere hengeren ved rampen, og om at de skulle de tømme den søndag morgen. Da de ikke fant den, ble det slått alarm, sier Per Johansen, daglig leder i Per Johansen Transport AS.

Han opplyser at hengeren har GPS-sporing, men tyvene har satt den ut av drift. Signalene forsvant under tyveriet, men dukket opp igjen natt til mandag. Utpå dagen ble hengeren funnet på Furuset i Oslo, tømt for innhold.

Den unge sjåføren er knust, ifølge Johansen.

– Det er ikke morsomt å ringe og si at lasten har blitt stjålet. Men vi prøver å støtte opp, og nå er han i full drift igjen, sier han.