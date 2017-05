Polititeori: Leiemorder kom til Norge for å drepe

I april 2015 ble Muhammad Shahzad Aslam (40) skutt og drept på Lindeberg i Oslo. Politiet mener at skytteren ikke er pågrepet – men tror en leiemorder fra utlandet eller personer fra det kriminelle miljøet i hovedstaden kan stå bak.

11. april 2015: Norsk-pakistaneren Muhammad Shahzad Aslam (40) ble funnet brutalt skutt og drept ved siden av bilen sin på en parkeringsplass ved Lindeberg skole. Politiet slo full drapsalarm – men over to år etter drapet er skytteren fortsatt på frifot.

I løpet av etterforskningen har to menn blitt pågrepet og siktet for medvirkning til overlagt drap – deriblant en 37 år gammel norsk-pakistaner som er godt kjent for politiet.

På 2000-tallet var 37-åringen en sentral skikkelse i gjengmiljøet i Oslo, og i 2008 ble han dømt til en lengre fengselsstraff for grove narkotikaforbrytelser.

Politiet sikre på motivet



DREPT: Muhammad Shahzad Aslam (40). Foto: PRIVAT

I april 2015 var 37-åringen overført til åpen soning for denne dommen, og politiet mener at han enten i denne perioden eller på et tidligere tidspunkt bestilte en eller flere leiemordere, muligens fra utlandet.

Ifølge VGs opplysninger, mener politiet at 37-åringens sentrale posisjon i det kriminelle miljøet gjør at han har ressurser til å betale for et slikt oppdrag.

– Politiet mener de ennå ikke har fått tak i den personen som skjøt. Dette kan være personer innenfor siktedes nettverk, men det kan også være personer som er leid inn, gjerne fra utlandet, sier politiadvokat Pål-Fredrik Hjort Kraby ved Seksjonen for volds- og seksualforbrytelser i Oslo politidistrikt til VG.

Etterforskerne på drapssaken har også en klar oppfatning av motivet bak handlingen:

I 1996 forsøkte drapsofferet Muhammad Shahzad Aslam å drepe tre menn i Oslo. Han ble senere dømt til åtte års fengsel i Oslo tingrett. I dommen kommer det frem at han mente de tre mennene hadde plaget og mobbet ham.

En av disse mennene er broren til 37-åringen som er siktet for medvirkning til overlagt drap på ham – et drap som politiet beskriver som en ren henrettelse og hevn.

– Vi tror drapet er et hevnmotiv fra disse drapsforsøkene fra 1996 og dommen, men vi tror ikke at vi har pågrepet skytteren, har politiadvokaten uttalt til VG tidligere.

Tatt i stor narkotikak



I midten av januar i år ble 37-åringen pågrepet i forbindelse med en omfattende narkotikasak og siktet for grovt heleri og grove narkotikaforbrytelser. Et par uker ut i den første varetektsperioden ble siktelsen mot ham utvidet til også å gjelde medvirkning til overlagt drap.

LEDER ETTERFORSKNINGEN: Politiadvokat Pål-Fredrik Hjort Kraby ved Seksjonen for volds- og seksualforbrytelser i Oslo politidistrikt. Foto: Karin Beate Nøsterud

37-åringen nekter straffskyld, og under et fengslingsmøte 5. mai i Oslo tingrett, begjærte han seg løslatt.

Politiet begjærte ham imidlertid videre fengslet i fire nye uker og begrunnet behovet med etterforskning opp mot siktelsen for overlagt drap – men fikk ikke medhold i domstolen.

«Retten er etter en samlet vurdering av de momentene som aktor har vist til i hjelpedokumentet, kommet til at kravet til sannsynlighetsovervekt for at siktede har begått handlingen ikke er tilstrekkelig oppfylt.», står det i kjennelsen, som kan gjengis offentlig i anonymisert form.

Begjærte seg løslatt



Politiet anket avgjørelsen til Borgarting lagmannsrett og ba om oppsettende virkning slik at 37-åringen ikke ble løslatt.

Lagmannsretten var i sin avgjørelse tydelig på at etterforskningen av drapssaken var komplisert siden ingen av de siktede, deres familier, venner eller bekjente har ønsket å forklare seg til politiet.

I tillegg bemerket lagmannsretten at det gjenstår en rekke vitneavhør i saken, blant annet av konkrete personer som oppholder seg i utlandet.

«Det er opplyst at det skal gjennomføres 10 rettslige avhør i Norge. Siktede har en reell mulighet til å kontakte og påvirke disse vitnene og det er mest sannsynlig at han vil benytte denne muligheten dersom han ikke holdes fengslet.», står det i kjennelsen.

Politiet fikk til slutt medhold i sin begjæring, og den drapssiktede 37-åringen ble varetektsfengslet i fire nye uker.