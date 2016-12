Polititeori: Brannstifter gikk løs i Oslo

I løpet av et drøyt døgn i februar ble syv søppelkasser i Oslo satt i brann. Nå er en mann i 20-årene siktet.

Det er et av skrekkscenarioene for Oslo-politiet: En brannstifter løs i byen. Lørdag 13. og søndag 14. februar skjedde det. Med få timers mellomrom begynte det å brenne i flere søppelkasser i bydelene Holmlia, Bislett, Carl Berner og nærheten av Oslo Spektrum.

Fem branner på rappen



** I 13.30-tiden begynte det å brenne i en søppelkasse ved Holmlia busstasjon.

** Syv timer senere begynner det å brenne i en søppelkasse i Wilhelmsgate 38 i nærheten av Bislett stadion.

** I 20.30-tiden dagen etterpå kommer meldingen om nok en brann i en søppelkasse ved Bislett trikkeholdeplass.

** 40 minutter senere kommer meldingen om brann i en søppelkasse i Laura Gundersens gate, noen hundre meter lenger bort.

** Under en time senere, like etter 22.00, begynner det å brenne i en søppelkasse som står inntil ytterveggen på Joker på Carl Berner.

** Tre minutter senere brenner det på nytt, denne gangen i en søppelkasse ved Meny på Carl Berner.

** Under en halv time senere brenner det igjen i en søppelkasse, men denne gangen i sentrum ved konsertarenaen Oslo Spektrum.

Jaktet med helikopter



Allerede den søndagen gikk politiet ut med at de fryktet at brannene var påsatt. Et helikopter ble satt inn i den storstilte jakten etter en mann som ble fanget opp på overvåkningsvideo i forbindelse med brannene ved Bislett.

Da ville ikke politiet bekrefte at brannene rundt om i hovedstaden hadde noe med hverandre å gjøre. Men nå opplyser de til VG at de ser brannene i sammenheng og at det er satt i gang en omfattende etterforskning.

Mandag 15. februar ble en mann pågrepet og avhørt om brannene, men ble senere dimittert.

Nå opplyser Oslo-politiet til VG at de på nytt har siktet mannen, som er i 20-årene, for skadeverk og mindre skadeverk etter de syv brannene.



Det ble ikke registrert noen personskader knyttet til brannene.

Mannens forsvarer, Tarjei Breivoll, vil ikke kommentere saken.