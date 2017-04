Polititeori: Bestilte drap fra åpen soning

Politiet mener et tidligere gjengmedlem (37) bestilte drapet på Muhammad Shahzad Aslam (40) på Lindeberg våren 2015 – mens han selv var på åpen soning.

I slutten av januar i år ble eks-gjengmedlemmet siktet for medvirkning til overlagt drap i den uløste drapssaken, men politiets mistanke har strukket seg lenger tilbake i tid.

På 2000-tallet var den 37 år gamle norsk-pakistaneren en sentral skikkelse i gjengmiljøet i Oslo og en kjenning av politiet. I 2008 ble han dømt til en lengre fengselsstraff for grove narkotikaforbrytelser.

Da Muhammad Shahzad Aslam (40) ble funnet drept ved siden av bilen sin på en parkeringsplass ved Lindeberg skole natt i april i 2015 – satt 37-åringen fortsatt i fengsel og sonet dommen for narkotikaforbrytelser.

Noen måneder etter drapet ble 37-åringen løslatt.

Etterforsket i hemmelighet



DREPT: Muhammad Shahzad Aslam (40). Foto: PRIVAT

Politiet i Oslo fulgte bevegelsene hans tett, blant annet fordi de mente han pleiet kontakt med personer som tidligere var knyttet til drap eller drapsforsøk, får VG opplyst.

Drapssaken på Lindeberg fremsto fortsatt som en gåte, men politiet jobbet ut i fra en teori om at drapet hadde en forbindelse til en dom fra 1990-tallet.

I 1996 forsøkte drapsofferet Muhammad Shahzad Aslam å drepe tre menn i Oslo. Han ble senere dømt til åtte års fengsel i Oslo tingrett. I dommen kommer det frem at han mente de tre mennene hadde plaget og mobbet ham.

En av disse mennene er broren til 37-åringen som er siktet for medvirkning til drapet på ham – et drap som politiet beskriver som en ren henrettelse og hevn.

– Vi tror drapet er et hevnmotiv fra disse drapsforsøkene fra 1996 og dommen, men vi tror ikke at vi har pågrepet skytteren, sier politiadvokat Pål-Fredrik Hjort Kraby ved Seksjonen for volds- og seksualforbrytelser i Oslo politidistrikt til VG.

Politiet: Skytteren på frifot



Ifølge VGs opplysninger, mener politiet at den drapssiktede 37-åringen bestilte drapet på Muhammad Shahzad Aslam mens han var opå åpen soning etter narkotikadommen.

– Man har adgang til kommunikasjon i fengsel, så det er mulig å formidle beskjeder, sier politiadvokaten.

I februar i fjor ble en 22 år gammel mann pågrepet og siktet for medvirkning til drapet. Han ble senere løslatt, men er fortsatt siktet i saken.

– Vi tror de to som er siktet i saken har vært tilretteleggere, sier Kraby, som beskriver en krevende etterforskning.

– Vi etterforsker i et ganske tungt kriminelt miljø, og det merker vi på en rekke vitner som ikke ønsker å la seg avhøre. Det er en utfordring, men det etterforskes fortsatt mye i saken.

Parallelt med drapsetterforskningen høsten 2015 samlet Seksjonen for organisert kriminalitet ved Oslo politidistrikt en styrke mot gjengmiljøet i hovedstaden. En rekke personer ble underlagt spaning og kommunikasjonskontroll.

JOBBET I SKJUL: Da Oslo-politiet iverksatte «Operasjon Kinder» høsten 2015 tok etterforskerne i bruk metoder som spaning og telefonavlytting for å sirkle inn et gjengmiljø i hovedstaden og nettverket rundt miljøet – i en omfattende narkotikasak. Foto: NTB/SCANPIX

Jaktet narkoliga



Etterforskningen, som fikk kallenavnet «Operasjon Kinder», var tidkrevende – men siden før jul i fjor har politiet pågrepet minst 36 personer i den alvorlige straffesaken.

En av dem var det tidligere gjengmedlemmet. Han ble pågrepet i midten av januar og siktet for grove narkotikaforbrytelser og grovt heleri.

37-åringen nektet straffskyld, men ble begjært varetektsfengslet i fire uker. Han er fortsatt fengslet som en følge av denne saken, og ikke for drapssiktelsen.

– Han har vært avhørt som vitne i saken og forklart seg om sin manglende befatning med saken. Han nekter bestemt straffskyld for drapet og det har han vært tydelig på fra første gang han ble avhørt, sier 37-åringens forsvarer, Øyvind Bergøy Pedersen, til VG.

I løpet av denne tiden i varetekt ble siktelsen mot ham utvidet til også å gjelde medvirkning til drapet på Lindeberg om våren 2015. Han nekter også straffskyld for dette.

37-åringen har vært innblandet i en rekke alvorlige voldsepisoder i gjengmiljøet, og gikk ifølge flere av dommene mot ham ofte med ladd våpen.

37-åringen er straffedømt en rekke ganger tidligere, for både narkotikaforbrytelser, vold og våpenbesittelse. Han ble blant annet dømt for drapsforsøk mot en sentral person i den såkalte B-gjengen i 2000.