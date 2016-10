Politimenn etterforsket for å ha sendt likbilde på snapchat

Spesialenheten har henlagt saken, men mener politimesteren bør vurdere administrative tiltak mot de to mennene.

Den ene av de to polititjenestemennene, som er i slekt, er fortsatt student ved Politihøgskolen. Den andre er ansatt ved Trøndelag politidistrikt.

Siden bildene skal ha blitt sendt på bildetjenesten snapchat, der filene blir slettet etter kort tid, finnes det ingen tekniske spor i saken, skriver Adresseavisen, som omtalte saken først.

Saken ble etterforsket etter at det kom flere bekymringsmeldinger til Spesialenheten om både bilder og opplysninger som kan ha vært brudd på taushetsplikten.

– Så likbilde



De to politimennene skal ha vært svært aktive på bildedelingstjenesten, ifølge flere vitner som Spesialenheten har avhørt.

Politistudenten skal blant annet ha delt bilder fra politiets register, video fra en trafikkontroll og vist frem et bilde av et tildekket lik. Han skal også ha sendt bilder fra en narkotikaaksjon, der politiet søkte gjennom huset til en siktet mann.

I avhør stilte han seg uforstående til mistanken om brudd på taushetsplikt, men har erkjent å ha sendt bilder av seg selv i uniform, politibiler og hunder under trening, iføge påtalevedtaket fra Spesialenheten.

De mener det er «sannsynlig at han har forholdt seg slik vitnene har beskrevet», men at det ikke finnes noen tekniske bevis fra Snapchat, og har derfor henlagt saken.

De har likevel valgt å sende saken til politimesteren i Trøndelag, der han har hatt praksis, slik at de kan følge opp studentens rolleforståelse og bruk av sosiale medier i tjenesten.

Henla saken



Den andre politimannen, som er ferdigutdannet, har også nektet for å ha brutt taushetsplikten. Han skal ha sendt bildet av liket til kollegaen, samt kommet med identifiserende informasjon om en kvinne som forsøkte å ta selvmord til venner og familie under et selskap.

Han ble konfrontert i avhør med at et vitne hadde sett bildet av liket på Snapchat, men sa at han ikke kunne huske det. Han nektet å tro at han kunne ha gjort noe slik, og nektet straffskyld.

Også for polititjenestemannen valgte Spesialenheten å henlegge saken etter bevisets stilling, men sendte den på samme måte til politimesteren.

Kalt inn på teppet



Politihøgskolen bekrefter overfor VG at de er kjent med anmeldelsen til Spesialenheten, men rektor Nina Skarpenes kan ikke kommentere den konkrete saken.

Politiet i Trøndelag har derimot hatt samtaler med begge tjenestemennene, ifølge Adresseavisen.

– Vi har tatt opp dette med de det gjelder som personalsaker. Det er også tatt opp på et mer generelt nivå på driftsenhetene dette gjelder. Der er det informert om hvilke holdinger vi skal ha i forhold til deling av informasjon i sosiale medier. Vi skal også ta opp dette som et generelt tema i hele politidistriktet. Vi har jobbet med det tidligere, men må nok en gang minne om den forsiktigheten politiet må utvise på sosiale medier, sier politimester Nils Kristian Moe til avisen.