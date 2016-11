Politimann siktet for å ha lest barnepornografisk tekst

BERGEN (VG) Politimannen stiller seg uforstående til at han skal ha lest noe på internett som er ulovlig, ifølge forsvareren.

Da politiet slo til mot kollegaens sønn, skal de etter det VG får opplyst også ha funnet opplysninger som knyttet seg til politimannen.

Det førte til at den erfarne politimannen fra Bergen ble siktet for å ha hatt befatning med materiale som fremstiller barn på en seksualisert måte.

– Min klient er ikke blitt foreholdt nøyaktig hva han skal ha lest, men han kan ikke forstå at han skal ha oppsøkt noe som er straffbart, sier forsvarer Vegard Austgulen til VG.

Helt knust



Sønnen blir fremstilt for varetekt klokken 12.45 i dag. Han skal ha figurert flere steder i den omfattende etterforskningen fra «Operasjon Dark Room», som politiet i Bergen har drevet siden nyttår.

Etterforskningen mot politimannen fra Bergen ble overført til kolleger i Stavanger, som gjennomførte det første avhøret på politihuset søndag kveld.

– Min klient er helt knust over å bli trukket inn i dette. Han har ikke vært en del av nettverkene som politiet beskrev på pressekonferansen i helgen, og føler at dette er svært ødeleggende for ham, sier forsvareren.

Ny straffelov



Siktelsen mot politimannen kommer som en følge av den nye straffeloven, som har en vesentlig endring i bestemmelsen om barnepornografi. Tidligere var ikke tekst eller tegninger som seksualiserte barn omfattet av loven.

Helt generelt kan jeg si at den nye loven er medienøytral. Det er det samme om det er tekst, tegninger, bilde eller video, det sentrale er at det seksualiserer barn. Men jeg kan ikke på nåværende tidspunkt gå inn på det konkrete i denne saken, vi har ikke gått gjennom beslagene og er ikke ferdige med avhør av politimannen, sier Stian Eskeland i Sør-Vest politidistrikt til VG.