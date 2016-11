Politiets teori: Drepte Nils Olav (49) - dro i konfirmasjon

DOKKA (VG) Politiet mener den drapssiktede småbarnsmoren og hennes drapssiktede eks-kjæreste først drepte Nils Olav Bakken om natten, før de dro i konfirmasjon dagen etter – og oppførte seg helt normalt.

Tips oss 2200 22 00 00 00

2200@vg.no

Den 3. september var det konfirmasjon på Gjøvik for en slektning av den drapssiktede mannen (35). Også den medsiktede småbarnsmoren og to av hennes barn var tilstede.

Hennes drapssiktede sønn i 20-årene skal ikke ha vært med i konfirmasjonen.

Tirsdag denne uken ble alle de tre siktet for drap eller medvirkning til drap på Dokka-mannen Nils Olav Bakken, som ble funnet drept i et bål om kvelden lørdag 3. september i år.



– De virket helt normale under konfirmasjonen, som før, sier en slektning av familien til VG.

Politiet endret tidslinjen

I over ti uker har politiet opplyst at siste sikre observasjon av drapsofferet var i Dokka sentrum lørdag ettermiddag ved 17-tiden. Samme dag som det blir kjent at to av de siktede deltok i konfirmasjon denne ettermiddagen, opplyser politiet at de har endret sin egen tidslinje. De tror nå at Bakken ble drept natt til lørdag.

– Vi tror ikke vitnene har forklart seg uriktig med vilje, men det er ikke uvanlig at vitner tar feil av tidspunkt, sier politiadvokat Kristian Johansen.

Det er minst to vitner som har forklart at de så avdøde Nils Olav Bakken lørdag. Susanne Kristiansen har opplyst at hun og ektemannen traff Bakken ved hans leilighet ved 15.30-tiden lørdag. Bilverkstedeier Kjell Sirirud har fortalt politiet at han så Bakken ved Shell-stasjonen i sentrum ved 17-tiden lørdag.

Tidligere i dag: Forsvarer avviser seksuelt hevnmotiv

Disse observasjonene har også blitt lagt til grunn av politiet og blitt omtalt som sikre. Politiadvokaten avviser at endringen har sammenheng med alibiet til to av de siktede.

– Nei, dette er en teori vi har jobbet utfra den siste tiden, sier Johansen.

Så sent som på politiets pressekonferanse etter pågripelsen av de tre – tirsdag ettermiddag – opplyste politiadvokaten at det ikke var noen endringer på tidslinjen.

- Helt normale

Politiet tror avdøde ble lagt på bålet i sammenheng med drapet – ikke på et senere tidspunkt. Dagen etter skal to av de siktede ha reist i konfirmasjonen.

– Begge oppførte seg helt normalt. Jeg tenkte ikke noe på deres oppførsel, sier faren til den drapssiktede mannen i 30-årene, som selv var i konfirmasjonen.

VG har vært i kontakt med flere familiemedlemmer som var i selskapet, som sier at de ikke husker når de to drapssiktede dro, men konfirmasjonen skal ha vært ferdig rundt klokken seks.

En time senere ble Nils Olav Bakken funnet drept i bålrestene på Veståsen i Søndre Land kommune – omlag 15 kilometer fra Dokka.

– Vi var hjemme i åtte tiden, men da hadde vi også ryddet etter oss, sier en av personene som avholdt konfirmasjonen.

Forsvarer, Arnor B. Ilstad, bekrefter til VG at den drapssiktede kvinnen har forklart seg om konfirmasjonen i avhør med politiet etter pågripelsen.