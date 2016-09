– Politiet vil hevne seg fordi jeg forsvarer Christer Tromsdal

Advokat Victoria Holmen er rasende over politiets påstander om at hun har lekket informasjon til Tromsdal.

Tidligere i dag gikk politiet i Asker til retten for å forsøke å fjerne Holmen som forsvarer for den straffedømte finansakrobaten, etter påstander om at hun har gitt ham navnet på et vitne som han senere skal ha truet.

– Jeg reagerer kraftig på det politiet har uttalt. De gjør seg selv skyldig i overtredelse av straffelovens § 157, motarbeidelse av rettsvesenet, ved å angripe en forsvarer på denne måten. Dette er hevn fra politiet i Asker og Bærum, sier Holmen til VG.

– Politiet registrerer det advokat Holmen sier, som får stå for hennes egen regning. Vi tar avstand fra det meste av påstandene hennes, utover det har jeg ingen kommentar, sier påtaleleder Stine Karlsen ved politiet i Asker.

– Ren sabotasje



Den erfarne forsvarsadvokaten har også tidligere anmeldt politidistriktet til Spesialenheten for grov uforstand i tjenesten i forbindelse med Tromsdal-saken.

– Jeg ser ikke noe annet enn at dette er ren sabotasje. De vil ha meg ut, fordi jeg har gitt Christer Tromsdal et mer effektivt forsvar enn de liker, sier Holmen.

Som VG har skrevet tidligere i dag, er kjernen i saken opplysninger Tromsdal skal ha skaffet seg om vitner i den pågående straffesaken mot ham. Politiet har siktet ham for nye trusler mot et vitne, som de mener han skaffet seg navnet på gjennom politidokumenter.

– For det første har de har fusket i retten og sagt at Tromsdal har truet vitner etter at jeg fikk dokumenter. Det innrømmet politiet selv i retten var feil, sier Holmen.

– Politiet selv som ga opplysningene



Hun mener at det er politiet selv som har sørget for at Tromsdal har fått navn på et vitne i saken mot ham, gjennom å frigi dokumenter i straffesaken.

– De friga hoveddokumentlisten, der det også fremgår hvilke dokumenter han er nektet innsyn i. Der fremgår både navnet på vitnet det dreier seg om, og årsaken til at avhøret er klausulert. Da trenger man ikke være rakettforsker for å forstå sammenhengen, uten at jeg har noen rolle i det, sier Holmen.

Da Tromsdal ble fremstilt for varektsfengsling i dag, sa han også at navnet på vitnet ble opplyst under rettsmøtet hvor politiet krevde at Holmen ble fjernet som forsvarer. Da reagerte igjen politiet kraftig.

– Tromsdal var ikke selv til stede i det rettsmøtet. Han har ikke fått vite navnet fra oss. Og han har ikke fått fra dommeren. Det er et navn han ikke skal vite, sa politiadvokat Lisbeth Ravlo Backe.

Det får Holmen til å skyte kraftig tilbake:

– Politiadvokat Ravlo Backe må enten uttale seg mot bedre vitende, eller så vet hun ikke hva hun snakker om. Hun var ikke til stede i det forutgående rettsmøtet, men Tromsdal var der mens det aktuelle navnet ble omtalt. Han fikk til og med direkte spørsmål knyttet til dett navnet i rettsmøtet. I tillegg har politiet nettopp gitt ham dette navnet gjennom hoveddokumentlisten han har hatt innsyn i, sier Holmen.

Anmelder til Spesialenheten



Holmen forbereder nå anmeldelse til Spesialenheten for politisaker mot både politiadvokaten og etterforskningslederen i Tromsdal-saken for sabtoasje mot rettsvesenet.

Hun mener at de gjennom forsøket på å fjerne henne og uttalelsene om lekkasjer bevisst prøver å påvirke hennes utførelse av forsvarervervet for Tromsdal, eller å gjengjelde hva hun tidligere har gjort som forsvarer.

– Dette er en grov straffbar handling med strafferamme på 10 år. Det virker som de er blitt så fartsblinde av iveren etter å ta Tromsdal at de misforstår både sin egen og forsvarerens rolle i rettsstaten.