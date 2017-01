Politiet vil ha hjelp til å finne McDonalds-raner

Mannen som ranet en McDonalds-restaurant på Furuset i Oslo tirsdag forrige uke er fremdeles på frifot. Politiet ber om hjelp.

Mannen gikk inn i lokalet klokken 9.40 tirsdag 10. januar. Han gikk deretter inn bak disken og truet betjeningen med en pistollignende gjenstand og fikk med seg et mindre pengebeløp, skriver politiet på Facebook.

Les mer om ranet: Væpnet McDonalds-ran i Oslo

Politiet på Stovner etterforsker saken, og opplyser at mannen mest sannsynlig kom og gikk fra stedet til fots fra ukjent retning. Men han er plukket opp på kamera idet han kommer gående fra parkeringsplassen ved E6. Gjerningsmanne kan imidleritd ikke knyttes til noen bil.

Den samme fremgangsmåten og bekledning ble benyttet på Burger King-restauranten på Metro senter på Lørenskog mandag 9. januar cirka klokken 16.35. Men da fikk ikke raneren med seg penger:

– Vi tror det er samme person som var på begge stedene, sier politioverbetjent Audun Jevnaker til VG:

– På Burger King forsøkte han å komme i kontakt med betjeningen, men det førte ikke fram. Han viste ingen våpen, og gikk fra stedet frivillig til slutt. Han avbrøt det vi antar var et forsøk på et ran, sier Jevnaker.

Politiet har mottatt flere tips, men hittil har ikke det først fram.

– Vi vet ikke hvem det er og det er derfor vi går ut med det nå i et håp om å komme nærmere et svar, sier Jevnaker som sier at saken etterforskes videre.

Mannen er beskrevet som mellom 170 og 180 centimeter høy. Av videobildene fra restauranten ser det ut til at han kan ha vært iført ansiktsmaske, og/eller sminket godt. Mannen var iført sort bukse, jakke og genser.

– Vi ber publikum ta kontakt med politiet hvis de har observasjoner eller opplysninger om hvem denne personen er, eller har observert personer som har oppført seg mistenkelig i det aktuelle tidsrommet. Politiet oppfordrer personen på bildet til å melde seg, opplyser Oslo-politiet på Facebook.