Politiet: Trolig sammenheng mellom skyteepisoder i Oslo

To personer er sendt til sykehus med skuddskader etter to hendelser i Oslo torsdag morgen.

Én person er pågrepet og har fått status som mistenkt etter at politiet i løpet av to timer torsdag morgen fikk melding om to skyteepisoder på to ulike steder i Oslo.

Først ble en person meldt skutt på Majorstua klokken 08.15, før en annen ble funnet skutt i Etterstadgata på Vålerenga, ifølge politiet. De fikk melding om hendelsen på Etterstad klokken 09.22.

– Vi ønsker foreløpig ikke å gå ut med informasjon som kan knytte sakene opp mot hverandre, utover å si at vi ser en trolig sammenheng, sier operasjonsleder Marita Aune til VG.

Majorstua: Politiet tror det var «målrettet angrep»

Alvorlig skadet



Hun kan derfor ikke utelukke at det fortsatt er flere involverte i begge sakene.

Ifølge Aune er fornærmede på Majorstua lettere skadet etter å ha blitt truffet av skudd i armen, mens den skadede fra Etterstad-episoden omtales som alvorlig skadet.

– Når vedkommende er fraktet til sykehus etter å ha blitt skutt må vi kalle det alvorlig skadet, selv om omfanget foreløpig er uvisst for oss, sier Aune.

Etterstad: Alvorlig skadet etter skyteepisode

Våpen funnet

Aune bekrefter overfor VG at et våpen eller en våpenlignende gjenstand er funnet i nærheten av åstedet på Majorstua.

– Ja, det stemmer. Dette våpenet er sikret, men vi vet ikke om det har sammenheng med hendelsene, og vi vet ikke hvilken type det er, sier Aune.

Innsatsleder Christian Bortne på Majorstua opplyser til VG at de jobber ut fra at det var et «målrettet angrep» som fant sted.

Foreløpig har politiet ikke informasjon om nøyaktig hvor åstedet er i Etterstadgata.