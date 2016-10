Politiet til kidnappingsoffer: – Ta kontakt hvis du er trygg

Den dramatiske bortføringen i Oslo torsdag ser ut som et oppgjør i et kriminelt miljø som aldri vil snakke med politiet.

Tips oss 2200 22 00 00 00

2200@vg.no

Derfor henvender politiet seg direkte til kidnappingsofferet, i håp om at vedkommende vil kontakte dem dersom han er i god behold.

– Vi jobber selvsagt ut fra flere teorier, men vi ønsker at denne personen gir lyd fra seg dersom han er i god behold. Politiet bruker svært store ressurser på å lete etter ham, sier politiadvokat Thor Martin Elton til VG.

Les også: Mann dyttet inn i bil av to med finlandshette

Menn med finlandshetter



Saken startet torsdag rett før klokken 09.00 utenfor Herregårdsveien 79 B i Oslo, da skrekkslagne vitner så en mann bli lempet inn i en bil av to menn i finlandshetter.

Politiet rykket raskt til stedet, og fant vitneforklaringene så troverdige at de startet etterforskning.

Etter det VG erfarer, gikk mistanken fort mot et organisert kriminelt miljø i hovedstaden. Nå er tre menn fra dette miljøet pågrepet og siktet for bortføring. To av dem ble fremstilt for varetekt lørdag formiddag, den tredje ble avhørt i kveld.

Ingen av dem erkjenner straffskyld for bortføringen, ifølge forsvarerne.

To pågrepet for kidnapping: Politiet vet ikke hvor offeret er

Ingen savnetmeldinger



De etterforsker saken som en kidnapping der offeret ikke er kommet til rette. Etter det VG får opplyst, frykter man at den kidnappede mannen fortsatt holdes fanget som en del av et oppgjør i det kriminelle miljøet.

– Vi må ta høyde for alt i en slik etterforskning, men jeg vil ikke kommentere noe om hva som har kommet frem til nå, sier Elton.

Det er ikke kommet noen savnetmeldinger som samsvarer med kidnappingen, og politiet vil ikke kommentere om de kjenner identiteten til den bortførte mannen.

Grundig planlagt



Alt tyder på at bortføringen var grundig planlagt. Gjerningsmennene hadde gjort flere forberedelser i forkant, blant annet skaffet seg falske bilskilt.

Politiet etterlyser konkret informasjon om en bil som ble brukt under bortføringen. Det er en sølvfarget Toyota Yaris som var påsatt stjålne svenske skilter med registreringsnummer LEZ 553.

Politiet sier de vet at denne bilen var involvert i bortføringen og ber alle som har informasjon om bilen om å ta kontakt.

Registreringsnummeret ble stjålet fra hvit varebil som sto parkert i Diriks gate på St. Hanshaugen.

– Vi ønsker observasjoner fra stedet der skiltene ble stjålet fra en varebil, i tidsrommet fra 20.00 til 06.00 på morgenen. Da varebilsjåføren hentet bilen på morgenen, var skiltene borte, sier Elton.