Politiet: Slik ville skuddsiktet ødelegge for etterforskning av drapsforsøk

32-åringen ga ifølge politiet instruksjoner i et brev om hvordan andre involverte i skytingen mot utestedet Calles Mat & Vinhus skulle forholde seg i avhør.

I desember i fjor ble det løsnet skudd mot utestedet Calles Mat & Vinhus i Hausmannsgate i Oslo.

Minst fire skudd gikk gjennom vindusfasaden. Skuddene ble avfyrt fra en svart Jeep. På innsiden satt gjester og spiste. Til alt hell ble ingen skadet.

Den første som ble pågrepet i saken, og som satt varetektsfengslet siktet for drapsforsøk, er en 32 år gammel mann tilknyttet gjengmiljøet i hovedstaden. Han var tidligere medlem av den kriminelle gjengen Young Guns, men brøt ut av miljøet for 3-4 år siden.

VG får opplyst at politiet mener at to av mannens familiemedlemmer fikk et brev fra 32-åringen med instruksjoner om hvordan andre som var involvert i skytingen skulle forholde seg i avhør.

Det skal også ha gått fram opplysninger om hvordan man skulle fjerne bevis i tilknytning til den pågående etterforskningen av drapsforsøk mot en eller flere personer ved Calles Mat & Vinhus.

Politiadvokat Ane Evang ønsker ikke å kommentere VGs opplysninger, ettersom skytingen fortsatt er under etterforskning og fordi det gjenstår flere vitneavhør. Det har ikke lyktes VG å få kontakt med 32-åringens forsvarer, Trygve Staff.

Ransakelse

Det ble besluttet å pågripe og ransake familiemedlemmene og deres leilighet. Politiet fikk også adgang til å ransake PC-er og mobiler. Pågripelsen ble begrunnet med bevisforspillelsesfare.

BILEN: Denne bilen skal gjerningsmennene ha skutt fra. Den ble seinere funnet forlatt på Grünerløkka. Foto: Lise Åserud , NTB scanpix

I oktober i fjor ble han til påtalemyndighetens overraskelse frikjent av Oslo tingrett for en annen skyteepisode:

I mai i fjor avfyrte 32-åringen to skudd mot et medlem av Young Guns på utestedet «Da Vinci» i Mona Lisa-huset. Han hevdet nødverge, og ble trodd av retten. Tidligere er han dømt for kidnapping, vold og ran.

Motiv

Totalt ble fire personer pågrepet etter skytingen mot Calles mat og vinhus. Alle er nå løslatt, ettersom politiet mener det ikke lenger foreligger bevisforspillelsesfare.

Ifølge den siste fengslingskjennelsen er mistanken mot 32-åringen begrunnet med bakgrunnsinformasjon om siktede, fornærmede og forholdet dem imellom, samt opplysninger om familien og omgangskretsen til de to.

Retten mener det er sannsynlig at det over lengre tid har vært en konflikt mellom 32-åringen og den fornærmede. Begge har ifølge kjennelsen anmeldt hverandre for henholdsvis trusler og falsk anmeldelse.

Den 30 år gamle mannen som skytingen skal ha vært rettet mot, har en tilknytning til utestedet, ifølge VGs opplysninger. Han har tidligere jobbet ved et annet utested hvor han er dømt for grov vold.

- Oppsøkt etter skytingen

Det skal ifølge kjennelsen også foreligge opplysninger som gjør at det er grunn til å mistenkte 32-åringen for å ha vært involvert i selve skyteepisoden. Disse funnene er omtalt i klausulerte dokumenter.

«Retten viser videre til at fornærmede oppsøkte siktedes hjem kort tid etter skyteepisoden 16. desember – angivelig for å "ta siktede" – og retten legger på bakgrunn av dette og sakens øvrige dokumenter til grunn at fornærmede mener siktede har en rolle i skytingen.»

32-åringen har derimot forklart at han var på Ammerud da skytingen fant sted, og at disse opplysningene kan bekreftes av familie og trafikkdata.