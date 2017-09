Politiet: Slik opererer BMW-bandene i Norge

Til sammen 13 personer er pågrepet for BMW-raidene i Norge det siste året. Politiet mener de nå har fått kontroll på miljøet.

Denne uken må en 29 år gammel mann møte for retten etter at han ifølge politiet gjorde innbrudd i 17 BMW-er i Trondheim og Bergen på under to uker.

Siden våren 2016, da politiet begynte å følge miljøet, er det registrert 349 grove tyverier fra BMW-er i Norge. 13 personer er pågrepet for tyveriene, som i hovedsak har funnet sted i Trondheim, Bergen og Oslo.

De pågrepne er alle unge, litauiske menn uten fast tilhold i Norge. Innbruddene er i hovedsak begått på nattestid, og de unge mennene jobber nesten alltid parvis, mener politiet.

– De knuser bilruter og tar GPS-er, navigasjonsutstyr og ratt som de videre skjuler i depoter. Senere fraktes tyvegodset til Litauen av vare-taxier og andre transportfirmaer, sier politiførstebetjent Tonje Reiten, leder for Spesiell innsats Enhet vest i Oslo-politiet, som koordinerer etterforskningen i samarbeid med flere andre politidistrikter.

BEVISMATERIALE: De to litauiske mennene er her avbildet i Trondheim, mener politiet. I den fremste mannens gule sekk ble det funnet flere BMW-ratt.

Alle de 13 pågrepne kommer fra de litauiske storbyene Kaunas og Siauliai, opplyser politiet til VG.

Fire er dømt

Av tyvegods har politiet beslaglagt store mengder navigasjonsutstyr og ratt, men også stereoanlegg, pedaler, informasjonsskjermer og annet.

– Politiet gjorde pågripelser i februar, april, mai og juni. Siden har det vært stille. Med gode dommer i retten, håper vi å vise at slik kriminalitet ikke tolereres i Norge, selv om biltyveri i mange andre land anses som mindre alvorlig, sier Reiten.

BESLAGLAGT: To litauiske menn, en av dem pågrepet og tiltalt, knuste i slutten av oktober og starten av november 17 BMW-ruter i Trondheim og Bergen. Tyvegodset – 17 ratt, seks displayer, seks GPS-er, seks styringshjul og tre instrumentpaneler – ble forsøkt fraktet til Litauen, men politiet stoppet sjåføren og pågrep ham. Foto: Politiet

Fire av mennene, alle i alderen 27 til 29 år, er allerede dømt til fengsel i syv, ni, elleve og tolv måneder etter innbrudd i til sammen syv biler. To av dem er tidligere dømt for tyveri både i Tyskland og Sverige, senest i november – en drøy måned før ankomst til Norge.

De to er også dømt til å betale erstatning på like under 100.000 kroner.

Omfattende saker for retten

I september kommer to langt mer omfattende saker opp for retten:

• I Oslo og omegn står to menn på 22 og 23 år tiltalt for 21 grove BMW-tyverier. De totale kostnadene for de 21 tyveriene anslås til drøyt 3,2 millioner kroner.

• En 29 år gammel mann har ifølge politiet gjort innbrudd i 17 BMW-er i Trondheim og Bergen på under to uker i begynnelsen av november i fjor. Han skal også ha mislyktes med ytterligere to tyverier, det ene fordi eieren lå og sov i bilen. De totale kostnadene for de 17 tyveriene anslås til drøyt 2,2 millioner kroner.

29-åringens medsammensvorne er ikke pågrepet av politiet, men en 28 år gammel yrkessjåfør er dømt til ett år og ni måneders fengsel for grovt heleri etter å ha forsøkt å frakte tyvegodset fra Norge til Litauen. Dommen er anket til lagmannsretten og derfor ikke rettskraftig.

– Vi vet ikke eksakt hvor mange som har vært med på de grove tyveriene, men vi forventer ytterligere pågripelser i tiden som kommer, sier Reiten.