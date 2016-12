Politiet: Siktede (17) har erkjent at han knivstakk jenta

17-åringen som er siktet for knivstikkingen på en internatskole i Setesdal, har ifølge politiet erkjent å ha utført knivstikkingen.

Det var mandag morgen at politiet fikk melding om at en elev på Kristen videregående internatskole (KVS) på Bygland i Setesdal var knivstukket. Der fant de ei jente født i 1999 alvorlig skadet. En medelev født i samme år ble pågrepet.

Mandag ettermiddag erkjente gutten (17) i avhør at det var han som knivstakk jenta, opplyser politiet i en pressemelding. Han svarte på deres spørsmål og var samarbeidsvillig, ifølge Agder-politiet.

17-åringen er siktet for drapsforsøk.

Ikke naturlig at han var der

Rektor Steffen Røykenes ved den lille videregående skolen sier til VG at det ikke var naturlig for den 17-årige siktede å være på internatet på dette tidspunktet.



- Det var ikke naturlig at han var på internatet på dette tidspunktet. De fleste elevene var på dette tidspunktet samlet i møtesalen - i skolens hovedbygg - for det vanlige fellesmøtet om mandagen. De to skulle også være der.



Den skadde jenta bor på internatet på skolen, mens den siktede gutten i følge Fædrelandsvennen skal bo utenfor skoleområdet.



Røykenes forteller at han har vært i kontakt med både den skadde jentas foreldre, og foreldrene til den siktede gutten. Han holder de øvrige foreldrene til de 61 elevene oppdagert på en SMS-meldetjeneste så snart de har noe nytt, forklarer han.

Vil fengsle siktede



Politiet melder at siktede antagelig fremstilles for varetektsfengsling tirsdag 13. desember.

Jentas tilstand ble mandag ettermiddag beskrevet som alvorlig, men stabil.

Det er gjort beslag på stedet som vil bli nærmere ettersøkt, skriver politiet i pressemeldingen. Det ble funnet flere kniver på stedet, men politiet vet ikke om noen av dem ble brukt da jenta ble knivstukket, skriver Fædrelandsvennen.

Både jenta og gutten er medelever ved den kristne skolen. Begge de to ungdommene er etnisk norske, men ingen av dem er fra Agder. Hun bodde på internatet, mens han bodde utenfor skolen.

Indremisjonsskole



Før avhøret mandag ettermiddag visste politiet ikke mye om foranledningen til knivstikkingen, og de hadde mandag ettermiddag ennå ikke fått snakket med den skadde jenta.

Skolen drives av Indremisjonsforbundet og er en internatskole som tilbyr byggfag, naturbruk og idrettsfag.

– Vi tar vare på elevene så godt vi kan, og kriseteamet til kommunen er koblet inn i saken, sier rektor Steffen Røykenes til Fædrelandsvennen.