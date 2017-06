Politiet rykket ikke ut - da jaktet Hans Christian tyvene på egenhånd

Da politiet ikke ville rykke ut, startet Kristiansund-mannen Hans Christian Brændeland (39) sin egen detektivjakt for å finne bilinnbruddstyvene.

– De knabba teknologi fra feil fyr, humrer Brændeland.

Det var på boligfeltet Karihola i Kristiansund at tobarnsfaren sist helg opplevde at bilen var blitt tømt for verdier for ca 50.000 kroner, blant annet kamerautstyr og to mobiltelefoner.

En eller flere personer hadde også gjort innbrudd i minst to andre biler i nærområdet samme dag. Den seneste uken har det vært flere tyveriraid i uten at politiet kan bekrefte om det er en sammenheng.

Ved hjelp av iphonefunksjonen «Finn Iphone» fikk Brændeland opp et kart som lokaliserte den ene telefonen hans – og dermed tyven - ganske nøyaktig. Kun et par kilometer unna hans eget hus.

Adrenalinet kokte

Brændeland kjørte til Kristiansund politistasjon og viste dem en screenshot av kartet, men fikk til svar at de ikke kunne prioritere å reise dit.

– Når jeg nærmest har gjort hele jobben for dem og kan, forventer jeg at de kan stille med en patrulje, sier Brændeland.

Da politiet sa nei, tenkte han innbitt: «Da gjør jeg det isteden selv.»

OPPFINNSOM: Brændeland brukte spesielle metoder for å jakte på det han var frastjålet. FOTO: Privat.

Han kjørte og parkerte i området som ble angitt på iPhonen. Det var riktignok ikke en nøyaktig gateadresse, men et godt utgangspunkt for å begynne å lete.

Brændeland fikk snart øye på en mann i en garasje og spurte: «Har du noen tvilsomme naboer?»

Mannen pekte etterhvert mot et hus, som Brændeland bestemte seg for å kikke nærmere på. Det bestod av tre leiligheter.

Snart kom en kvinne ut av bygget og spaserte mot bussholdeplassen, med Brændeland i hælene.

– Jeg begynte å fiske litt, men hun var veldig reservert og forsiktig og ba meg bare høre med dem som bodde der, forteller han.

Noen minutter senere banket han på en av dørene, og da den ble åpnet var det første han så, kamerabagen sin. Med speilreflekskamera og fem objektiver til en verdi av 30.000 kroner.

– Da kokte adrenalinet. Jeg ble forbanna. «Hvem er denne bagen sin?», sa jeg til dem.

I en kort videosnutt som Brændeland lagde med telefonen sin, og som VG har fått tilsendt, kan vi høre mennene påstå at de oppbevarer bagen for en venn av dem.

Før Brændeland åpnet den, redegjorde han i detalj for hva som lå oppi baggen.

– Etterpå sa jeg: «Enten får jeg dette tilbake, eller så ringer jeg politiet, og da blir det full rassia her». De ble ganske spake da, forteller han:

– Jeg fikk inntrykk av at de ikke var byens beste sønner, men de virket likevel relativt harmløse.

Han sa til dem:

– «Finn frem bæreposene og legg frem alt.»

Politiet beklager

En av mennene ba om å få forlate leiligheten og oppsøke personen de påstod de oppbevarte gjenstandene for. Ikke lenge etterpå kom mannen tilbake med mobiltelefonene til Brændeland.

– Da jeg dro, hadde jeg fått tilbake alt som var mitt og flere andres, sier han.

– Det hadde ikke skjedd hvis jeg hadde hørt på politiet. Jeg er veldig skuffet over dem. Spesielt med tanke på at det har vært så mange tyverier her den siste uken, fortsetter han.

Operasjonsleder ved Kristiansund politistasjon, Rolf Anders Korstad, beklager.

– Av kapasitetshensyn var vi nødt til å prioritere liv og helse. Vi var opptatt på alle bauger og kanter, sier han:

– Men dette er en sak vi kommer til å etterforskere videre. Spesielt fordi det gjelder flere forhold.