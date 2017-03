Politiet: Razzia mot gården til Tore Tvedt etter  antisemittiske mailer

E-poster med antisemittisk innhold sendt til barnehager og skoler, skal være grunnen til at politiet ransaket gården til tidligere Vigrid-leder Tore Tvedt (73) i formiddag.

Dette er Vigrid Fakta * Vigrid er en norsk organisasjon som ble grunnlagt av Asker-mannen Tore Tvedt 31. desember 1998 og baserer sin ideologi på norrøn mytologi og raselære. * Vigrid ble regnet av politi og medier for å tilhøre det nynazistiske miljøet. * Organisasjonen argumenterer for å verne den hvite rasen mot utryddelse grunnet økt innvandring av det de omtaler som «rasefremmede». De betrakter Adolf Hitler som en som forsøkte å være «Europas redningsmann». * Vigrid hadde sin «storhetstid» på midten av 2000-tallet. * I dag er Tore Tvedt deres eneste kjente medlem.

Ifølge lensmann Rollef Bergan fra Bø og Saueherad lensmannskontor, hadde politiet en fersk kjennelse fra tingretten som ga dem tillatelse til å ransake gården hvor Tvedt holder til.

– Med bakgrunn i en rekke mailer han har sendt ut til barnehager og andre offentlig institusjoner med antisemittisk innhold, ble det gitt tillatelse til å ransake, sier lensmannen til VG.

VG har lest mailene der Tvedt oppfordrer lærere på følgende måte:

«Ta ansvar og stopp den jødiske løgnbaserte hjernevaskingen av norske barn»

Tvedt har i intervju med VG sagt at å bli kalt nazist er noe av det hyggeligste han blir kalt.

Bråvåknet



Ifølge Tvedt ble det beslaglagt to PC-er, et videokamera, en mobiltelefon, to harddisker og 20 000 kroner fra et pengeskrin, der han oppbevarer trygden sin.

– Jeg bråvåknet av at de slo i vinduet mitt, og skrek at de skulle sparke inn døren hvis jeg ikke åpnet, sier Tvedt til VG.

Gårdeier Audhild Østgård var vitne til at tre politibiler rullet inn på tunet i dag formiddag, med totalt fem politibetjenter.

– Det var en veldig lite pen opptreden. Jeg ble beordret inn i huset mitt. Da jeg sa at «dette er min eiendom», sa de at hadde retten på sin side, sier Østgård.

På begynnelsen av 2000-tallet rekrutterte Tvedt unge gutter og jenter i et stort antall til den nasjonalistiske scenen i Norge. Tvedt beskrev seg selv som nazist. Politiets sikkerhetstjeneste har omtalt Vigrids ideologi som både rasistisk og voldelig.

Peker på VG-intervju



Tvedt mener politirazziaen skyldes et lengre intervju han har gitt til VG i serien «Det hvite raseriet»



I intervjuet VG gjorde med ham da, fortalte han også om sin siste kampanje om å sende e-poster til journalister og lærere rundt omkring i landet.

I intervjuet beskylder Tore Tvedt Politiets sikkerhetstjeneste for å ha overvåket og forfulgt ham i så mange år at han til slutt ble suicidal.

«En gang banket de på døren min og ropte: «Tore, vi vet du er hjemme». Og da var klokken to på natten. En annen gang satt de lyskaster på soveromsvinduet mitt. Når jeg spiste middag på kafé, oppsøkte de meg i uniform og kastet meg på glattcelle.

RESTARTER VIGRID: Femten minutter utenfor Notodden i Vestfold har Vigrid-lederen Tore W. Tvedt (74) slått seg ned. Etter å ha flyttet rundt over hele Østlandet, fikk han for noen år siden kreft og måtte roe ned. – Men nå er Vigrid i gang igjen og jeg er i ferd med å lansere det internasjonalt, forteller Tvedt. Foto: Espen Rasmussen , VG

Med årene ble jeg mer og mer paranoid. Jeg har fremdeles søvnproblemer. Jeg kan våkne opp fra mareritt og tro at det nettopp banket på døren mi. Derfor sover jeg alltid med et sverd ved siden av sengen min. Det har vært paranoia på en måte som folk ikke har forutsetninger for å forstå»

Politiet i Bø vil ikke kommentere Tvedt anklager om at razziaen skyldes VG-saken.

– Jeg har ikke noen kommentar utover den kjennelsen vi har fått fra tingretten, sier lensmann Bergan. Han viser videre til Oslo politidistrikt.

Martin Bernsen, informasjonssjef i PST, ønsker ikke å kommentere Tvedt konkret, men sier på generelt grunnlag:

– Vi driver en del oppsøkende virksomhet og har samtaler med folk for å forhindre radikalisering.

– En maktdemonstrasjon



Audhild Østgård som lar Tore Tvedt leie et lite hus på gården sin, sier hun ikke er tvil om at politirazziaen har sammenheng med kritikken Tvedt retter mot politiet i VG.

– Det som skjedde i dag er bare en bekreftelse på at det Tvedt forteller i avisen er sant. Politiet har alltid gjort som de vil med ham, påstår Østgård.

– Alt er iscenesatt og tydelig timet. Det lyste av ansiktene deres. Det var en maktdemonstrasjon. Jeg er utdannet psykiatrisk sykepleier, så jeg er god på å observere menneskelig atferd, fortsetter hun.

Professor og ekspert på høyreekstremisme Tore Bjørgo sier til VG at Vigrid på et tidspunkt «syslet med attentatplaner og trente med paintball i skogen»

– En periode var de også i besittelse av et skarpt våpen, som de kvittet seg med fordi Politiets sikkerhetstjeneste var på sporet, hevder Bjørgo.

Selv sier Tvedt at han ikke driver noen form for høyreekstrem virksomhet lenger.

– Det er 15 år siden jeg holdt et møte. Vigrid er kun meg. Og Vigrid dør med meg. Jeg driver ikke med noen ting bortsett fra det som alle kan se og lese på nettet, sier han.

– Det som skjedde i dag fikk alt det gamle til å komme opp igjen, og det vil jeg tro var planen deres.