Politiet: Pedonettverk planla overgrep mot ufødt barn

BERGEN (VG) 51 personer er siktet etter den omfattende etterforskningen av flere pedonettverk med utspring i Hordaland.

– Det er ikke én sak, men flere alvorlige saker som vi har jobbet med over tid.Det er snakk om flere nettverk, sier Gunnar Fløystad, leder for retts- og påtaleenheten i Vest politidistrikt.

51 personer er siktet, 20 av dem i Hordaland. Siktelsene gjelder blant annet voldtekt, menneskehandel og fremstilling av overgrepsbilder- og videoer. Til sammen er 150 terabyte med bilder og videoer beslaglagt, og det er dermed et av de største beslagene i norsk historie.

– I tillegg til de som er siktet i Vest politidistrikt, har vi sendt saker til de fleste politidistrikt i Norge, sier påtaleleder Janne Ringset Helme.

Vet du noe om denne saken? Kontakt VGs journalist her

Planla overgrep

En av de siktede mennene hadde en gravid kjæreste, og avtalte at det ennå ufødte barnet skulle utsettes for overgrep når det ble født, ifølge politiet.

Noen av de siktede har også strømmet overgrep direkte på nettet, og har utført overgrep mot egne, små barn.

– Det er utstrakt kontakt mellom disse personene, og det chattes om overgrep. Noe av det som snakkes om er fantasier, andre er faktiske overgrep som har skjedd, sier påtalelederen.

Politiet har avdekket flere overgrep mot mindreårige, både i Norge og utlandet. I tillegg har de identifisert flere barn som er avbildet i etterforskningsmaterialet. Blant de pågrepne er en førskolelærer og en jurist.

– Flere av de pågrepne er høyt utdannede og IT-kompetente personer, som har benyttet seg av kryptering og anonymiseringsverktøy for å skjule sporene sine, sier Helme.

Hacket side med overgrepsmateriale



Etterforskningen mot nettverket har vært omfattende og pågått over lang tid. Etter det VG erfarer vil noen av de siktede fremstilles for varetektsfengsling allerede mandag.

Etter det VG får opplyst kommer informasjon om de siktede fra FBI som i fjor sommer gjennomførte en aksjon mot det såkalte «mørke nettet».

FBI hacket seg da inn og tok over en side med overgrepsmateriale, og distribuerte et usynlig program som sporet IP-adresser og annen informasjon som kunne identifisere de som var inne på siden.

Vest politidistrikt har over lengre tid hatt en rekke etterforskere på saken, som fikk navnet «Dark Room», et kodenavn som nettopp retter seg inn mot et chatterom på det mørke nettet.

Bakgrunn: Aksjon mot pedofilinettverk – politimann siktet

Store ressurser

Fredag fortalte politidirektør Odd Reidar Humlegård til Dagbladet at store spanings- og etterretningsressurser over flere måneder er blitt brukt på en svært omfattende sak.

– De siste månedene har de prioritert knallhardt en kompleks og meget omfattende sak som jeg har sett meg enig i viktigheten av å prioritere, sa Humlegård til avisen.

Uttalelsen kom etter at politiet i Bergen har fått massiv kritikk etter VGs avsløringer om at en varsler hevder at narkotikakriminalitet blir nedprioritert over flere år.



Gjennom en 52 siders rapport tar en høyt betrodd tjenestemann i bergenspolitiet et knallhardt oppgjør med det han oppfatter som en ukultur i Vest politidistrikt:

Politiet har fått en stående føring om å unnlate å gripe inn mot grov narkotikakriminalitet.

Varselet ble levert politimesteren i april i år. Tidligere denne uken innrømte Humlegård overfor VG å ha brukt for lang tid på narkovarselet, som han selv har kjent til «en stund».

Erna Solberg: – POD har brukt for lang tid