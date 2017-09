Politiet pågrep gjerningsmann etter å ha sett bildene til Mathias

LIER (VG) Etter å ha knivstukket en 16 år gammel jente, løp gjerningsmannen fra stedet. Bildene til Mathias (18) hjalp politiet å finne ham.

Det får VG bekreftet.

19-åringen ble pågrepet omkring 20 minutter etter at politiet fikk melding om hendelsen. Tirsdag fremstilles han for varetektsfengsling.

– Det stemmer at det var et vitne som pekte ut hvilken retning gjerningsmannen flyktet. Det var viktig for vår mulighet til å komme i gang med vårt hundesøk, sier innsatsleder Arne Guddal til VG.

VG snakker med Mathias etter et flere timer langt avhør på Lier politistasjon.

– Jeg satt inne i et klasserom og så deler av hendelsen. Deretter løp jeg ut av vinduet og varslet ledelsen, sier 18-åringen.

– Løp gjennom hekk

Da han sto og snakket med ledelsen, kom gjerningsmannen gående forbi, hevder Mathias.

– Plutselig løp han inn på en privat eiendom. Jeg ropte «eyy!» og håpte at han skulle snu seg så jeg kunne ta et bilde av ansiktet hans.

Bildene til Mathias viser at han lyktes med å få gjerningsmannens oppmerksomhet i et lite sekund før han smatt gjennom en hekk og løp videre vekk fra skolens område.

LA PÅ SPRANG: Den antatte gjerningsmannen (19) ble fotografert da han løp bort fra åstedet på St. Hallvard videregående skole i Lier. Foto: , Mathias (18)

Mathias forteller at han så fulgte etter og tok flere bilder av gjerningsmannen da han løp over en gangvei i nærheten. Deretter ble gjerningsmannen borte, frem til politiet kunne pågripe han etter et hundesøk.

Flere vitner

Også Anders Strand Muggerud ble vitne til hendelsen. Han forteller at jenta ble stukket gjentatte ganger i overkroppen:

Innsatsleder Guddal opplyser at det er «en tidligere relasjon» mellom gjerningsmann og fornærmede, og at det er ikke snakk om en familierelasjon.

Han bekrefter at både elever og lærere ble vitne til knivstikkingen.

– Det er mange elever og lærere som har blitt vitne til hendelsen. Det har vært en traumatisk opplevelse, og ni elever blir nå avhørt på Lier lensmannskontor, sier innsatslederen.